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В Краснодарском крае у порта Тамань загорелся резервуар с нефтепродуктами

Губернатор Кондратьев: в Краснодарском крае горит резервуар с нефтепродуктами
Пожар произошел в поселке Волна, расположенном недалеко от порта Тамань. Ему присвоен высший ранг сложности. Губернатор сообщил, что пострадавших нет, местным жителям ничего не угрожает
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

В Темрюкском районе Краснодарского края горит резервуар с нефтепродуктами, сообщил в своем Telegram губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Инцидент произошел в поселке Волна. Пожару присвоили высший ранг сложности. Его причину Кондратьев не уточнил.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, местным жителям ничего не угрожает, написал губернатор. На место прибыли пожарные, сотрудники МЧС и экстренные службы. «Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше», — сообщил он.

Канал РЕН ТВ передает, что горит крышка резервуара, его объем составляет 20 тыс. куб. м.

Поселок Волна находится на черноморском берегу Таманского полуострова, недалеко от порта Тамань. Там же расположен Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и СУГ (оператор — АО «Таманьнефтегаз»).

В ночь на 29 апреля беспилотник атаковал нефтебазу в Казачьей бухте в Севастополе, сообщал губернатор Михаил Развожаев. В результате были повреждены четыре цистерны, возник пожар. Огонь охватил 1 тыс. кв. м, пожару присвоили четвертый ранг сложности. Полностью потушить его удалось несколько часов спустя.

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В конце февраля пожар произошел на территории нефтебазы в Туапсе, были слышны взрывы. Власти заявили, что огонь не затронул нефтяные резервуары, разлива нефтепродуктов не было.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Краснодарский край Вениамин Кондратьев Пожар нефтепродукты Тамань
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