В Британии количество смертей от коронавируса за сутки увеличилось вдвое

За последние сутки в Великобритании от коронавируса умерли 383 человека, что более чем в два раза превысило показатели предыдущего дня

Фото: Hannah McKay / Reuters

Во вторник, 31 марта, в Великобритании умерли 393 человека из числа инфицированных новым коронавирусом COVID-19, сообщает Sky News. В предыдущие сутки власти зафиксировали 180 летальных исходов у людей с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.

Общее количество умерших от коронавируса в Великобритании достигло 1808 человек. Среди них — 19-летний молодой человек, у которого не было хронических заболеваний или других проблем со здоровьем.

Распределение смертей от коронавируса по регионам:

Англия — 367 за сутки, всего 1651;

Шотландия — 13 за сутки, всего 60;

Уэльс — 7 за сутки, всего 69;

Северная Ирландия — 6 за сутки, всего 28.