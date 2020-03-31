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В Британии количество смертей от коронавируса за сутки увеличилось вдвое

За последние сутки в Великобритании от коронавируса умерли 383 человека, что более чем в два раза превысило показатели предыдущего дня
Фото: Hannah McKay / Reuters

Во вторник, 31 марта, в Великобритании умерли 393 человека из числа инфицированных новым коронавирусом COVID-19, сообщает Sky News. В предыдущие сутки власти зафиксировали 180 летальных исходов у людей с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.

Общее количество умерших от коронавируса в Великобритании достигло 1808 человек. Среди них — 19-летний молодой человек, у которого не было хронических заболеваний или других проблем со здоровьем.

Распределение смертей от коронавируса по регионам:

  • Англия — 367 за сутки, всего 1651;
  • Шотландия — 13 за сутки, всего 60;
  • Уэльс — 7 за сутки, всего 69;
  • Северная Ирландия — 6 за сутки, всего 28.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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По данным властей, резкий рост числа смертей может отчасти объясняться задержкой с анализами: 108 из этих положительных тестов были получены из лаборатории, которая не смогла представить данные в выходные дни.

25 марта стало известно, что коронавирусом заразился наследник британского престола принц Уэльский Чарльз, которому исполнился 71 год. 31 марта королевская семья сообщила, что Чарльз уже вышел из режима самоизоляции и находится в добром здравии.

Премьер-министр страны Борис Джонсон, отмечает издание, проводит сейчас заседания кабинета министров исключительно в режиме видеоконференции. Он находится в самоизоляции после того, как у главы правительства диагностировали коронавирус. Джонсон на заседании предупредил министров, что «ситуация будет ухудшаться, прежде чем она станет лучше, но она улучшится». Также Джонсон отметил, что рост числа смертей от коронавируса в последние дни показал важность соблюдения британцами правил «социального дистанцирования».

Общее количество диагностированных заражений коронавирусом в мире 31 марта превысило 800 тыс. человек.

Госпиталь для зараженных COVID-19 в экспоцентре Лондона. Фоторепортаж
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: Великобритания, смерть, коронавирус
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