В Британии количество смертей от коронавируса за сутки увеличилось вдвое
Во вторник, 31 марта, в Великобритании умерли 393 человека из числа инфицированных новым коронавирусом COVID-19, сообщает Sky News. В предыдущие сутки власти зафиксировали 180 летальных исходов у людей с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.
Общее количество умерших от коронавируса в Великобритании достигло 1808 человек. Среди них — 19-летний молодой человек, у которого не было хронических заболеваний или других проблем со здоровьем.
Распределение смертей от коронавируса по регионам:
- Англия — 367 за сутки, всего 1651;
- Шотландия — 13 за сутки, всего 60;
- Уэльс — 7 за сутки, всего 69;
- Северная Ирландия — 6 за сутки, всего 28.
Роспотребнадзор, mos.ru