Правительство утвердило порядок помощи оставшимся за рубежом россиянам

Каждому взрослому выделят по 2,4 тыс. руб. в день, а ребенку до 14 лет — по 1,6 тыс. Чтобы получить выплаты, нужно заполнить форму на портале госуслуг. В помощи могут отказать, если заявитель укажет недостоверные сведения

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Правительство установило порядок помощи россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно документу, на поддержку могут претендовать граждане, у которых есть обратные билеты на период с 16 марта по 31 мая. Помощь им окажут с даты возвращения на родину, которая указана в билетах, до фактического приезда в страну. Те, у кого нет билетов на этот период, смогут получить помощь в соответствии с постановлением правительства об оказании содействия гражданам, оказавшимся за рубежом без средств к существованию.

Россияне, которые остались за границей, получат помощь в размере 2,4 тыс. руб. на человека в день, говорится в документе. На ребенка в возрасте до 14 лет предусмотрены выплаты в 1,6 тыс. в день.

Для получения помощи нужно заполнить заявку на едином портале госуслуг, ответ заявитель получит по смс либо электронной почте. При ее рассмотрении власти изучат в том числе цель поездки за границу, наличие визы и условия пребывания за рубежом.