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Правительство утвердило порядок помощи оставшимся за рубежом россиянам

Каждому взрослому выделят по 2,4 тыс. руб. в день, а ребенку до 14 лет — по 1,6 тыс. Чтобы получить выплаты, нужно заполнить форму на портале госуслуг. В помощи могут отказать, если заявитель укажет недостоверные сведения
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Правительство установило порядок помощи россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно документу, на поддержку могут претендовать граждане, у которых есть обратные билеты на период с 16 марта по 31 мая. Помощь им окажут с даты возвращения на родину, которая указана в билетах, до фактического приезда в страну. Те, у кого нет билетов на этот период, смогут получить помощь в соответствии с постановлением правительства об оказании содействия гражданам, оказавшимся за рубежом без средств к существованию.

Россияне, которые остались за границей, получат помощь в размере 2,4 тыс. руб. на человека в день, говорится в документе. На ребенка в возрасте до 14 лет предусмотрены выплаты в 1,6 тыс. в день.

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Для получения помощи нужно заполнить заявку на едином портале госуслуг, ответ заявитель получит по смс либо электронной почте. При ее рассмотрении власти изучат в том числе цель поездки за границу, наличие визы и условия пребывания за рубежом.

Отмечается, что в помощи может быть отказано, если заявитель предоставил ложные сведения, подал заявку повторно или не явился на предложенный рейс российской авиакомпании для возвращения в Россию. Также отказ помощи возможен в случае возобновления регулярного авиасообщения.

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В документе говорится, что обеспечением запуска и функционирования электронной формы заявления займется Министерство цифрового развития. Ведомство также должно ежедневно направлять информацию в МВД и МИД для проверки и принятия решения об оказании помощи. МИДу поручено предоставлять списки тех, кто получил помощь, в ФНС и ФСБ.

В ночь на 4 апреля Россия прекратила авиасообщение с другими странами для эвакуации россиян и возвращения иностранцев на родину. По данным МИД, в Россию из-за границы не могут вернуться около 25 тыс. россиян. Более 2 тыс. из них находятся в США, рассказал посол Анатолий Антонов. Правительство пообещало помочь тем, кто предоставит о себе сведения. На эти цели выделили 500 млн руб., как говорил премьер Михаил Мишустин, в первую очередь, деньги пойдут на оплату их проживания.

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По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, работа по вывозу россиян из-за рубежа восстановится, как только будут сформированы списки тех, кто летит в Россию. Она сообщила, что власти приостановили этот процесс и взяли двухдневный «тайм-аут», чтобы четко понимать, «кто, в каком количестве и куда прилетит».

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусной инфекцией заразились более 1,1 млн человек. Число заболевших в России превысило 4,7 тыс. 

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Автор: Наталия Анисимова
Теги: правительство, коронавирус
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