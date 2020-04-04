Посольство сообщило о 2 тыс. ждущих эвакуацию из США россиянах

На фоне распространения коронавируса Россия в ночь на 4 апреля полностью прекратила авиасообщение с другими странами для вывоза россиян и иностранцев

Фото: Wang Ying / Xinhua / Global Look Press

В Соединенных Штатах сейчас находятся более 2 тыс. россиян, которые сообщили о желании вернуться домой, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«В новых условиях мы оперативно перестраиваем нашу работу с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам», — отметил он.

По словам Антонова, экстренная помощь понадобилась 51 из 250 россиян, которым не удалось накануне, 3 апреля, вылететь в Россию. «[Им] просто некуда было идти сегодня из аэропорта JFK в Нью-Йорке», — отметил посол, сообщив, что в итоге россиянам предоставили гостиницу с горячим питанием.

Антонов напомнил, что граждане России, оказавшиеся за рубежом и желающие вернуться на родину, должны заполнить анкету на портале госуслуг. Российские диппредставительства «делают все возможное в складывающихся условиях для облегчения» тех, кто не смог вылететь домой, добавил он.