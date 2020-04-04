В России за сутки коронавирусом заразились 582 человека

Общее число заболевших в стране превысило 4700 человек. Только за последние сутки в стране от коронавируса умерли девять пациентов

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За последние сутки в России подтверждены 582 случая новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число случаев заражения достигло 4731, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По официальной информации, за сутки жертвами болезни стали девять человек. Семь летальных случаев было зафиксировано в Москве, по одному в Костромской области и Приморском крае. Всего с начала эпидемии жертвами коронавируса стали 43 человека.

Выздоровели 52 человека. Наибольшее число излечившихся зарегистрировано в Москве (26), Подмосковье (13) и Свердловской области (5).

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано: