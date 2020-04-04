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В России за сутки коронавирусом заразились 582 человека

Общее число заболевших в стране превысило 4700 человек. Только за последние сутки в стране от коронавируса умерли девять пациентов
Фото: Andrew Theodorakis / Getty Images

За последние сутки в России подтверждены 582 случая новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число случаев заражения достигло 4731, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По официальной информации, за сутки жертвами болезни стали девять человек. Семь летальных случаев было зафиксировано в Москве, по одному в Костромской области и Приморском крае. Всего с начала эпидемии жертвами коронавируса стали 43 человека.

Выздоровели 52 человека. Наибольшее число излечившихся зарегистрировано в Москве (26), Подмосковье (13) и Свердловской области (5).

В Москве за сутки выявили 434 заболевших коронавирусом
Общество

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано:

  • 434 — в Москве;
  • 49 — в Подмосковье;
  • 15 — в Санкт-Петербурге;
  • 12 — в Брянской области;
  • 10 — в Ивановской области;
  • 5 — в Костромской области;
  • 4 — в Бурятии;
  • по 3 — в Амурской, Кировской, Орловской, Челябинской областях, Коми, Чечне, Алтайском крае;
  • по 2 — в Воронежской, Тульской, Ярославской областях, Адыгее;
  • по 1 — в Белгородской, Калужской, Смоленской, Тамбовской, Вологодской, Курганской, Свердловской, Омской, Сахалинской областях, Северной Осетии, Мордовии, Удмуртии.

За предыдущие сутки в России был выявлен 601 случай заражения в 32 регионах страны.

В середине этой недели президент Владимир Путин объявил нерабочим весь апрель в связи с распространением коронавируса. Он передал региональным властям право принимать меры по сдерживанию коронавирусной инфекции.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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