«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток

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«Аэрофлот» с 13 января приостановил бронирование билетов на рейсы по субсидируемым тарифам с Дальнего Востока в Центральную Россию, а также внутри Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Это связано с тем, что был достигнут лимит выделенных на это направление субсидий. При этом авиаперевозчик указал, что все подтвержденные, но не оплаченные до 11:00 мск среды, 13 января, билеты будут оформлены по субсидируемому тарифу.

Компания также пообещала возобновить продажу авиабилетов по таким тарифам в случае поступления дополнительных средств.

«Аэрофлот» начал продажу билетов на субсидированные рейсы в регион, а также Калининград и Симферополь 2 января.