СМИ сообщили о предложении «Аэрофлота» уменьшить размеры багажа

Авиакомпания предложила Минтрансу на 20% снизить размеры багажа, который можно провозить бесплатно. Росавиация указала министерству на риски этой идеи

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«Аэрофлот» выступил с инициативой уменьшить размеры провозимого пассажирами багажа на 20% — с 203 до 158 см по сумме трех измерений, сообщают «Известия» со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях. По данным газеты, перевозчик предложил Минтрансу внести соответствующие изменения в Федеральные авиационные правила.

Согласно действующим правилам, если размер багажа пассажира по сумме трех измерений превышает 203 см, он считается негабаритным и требует согласования перевозки с авиакомпанией. Пассажиры за это доплачивают.

Норма провоза багажа размером 158 см используется иностранными авиакомпаниями, например Lufthansa, British Airways, Air France, KLM и Qatar Airways. До конца сентября 2020 года «Аэрофлот» тоже ориентировался на нее, отмечает газета. Компания считала багаж от 158 до 203 см крупногабаритным, за перевозку которого нужно было дополнительно заплатить 2,5–3 тыс. руб., а за превышение 203 см — 5–6 тыс. руб. С октября «Аэрофлот» считает негабаритным только багаж свыше 203 см.

В Минтрансе «Известиям» заявили, что изменения в правила провоза багажа обсуждаются. Там отметили, что окончательное решение не принято, так как вопрос нужно проработать со всеми участниками рынка и общественными организациями.