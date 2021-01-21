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Бизнес ,  
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СМИ сообщили о предложении «Аэрофлота» уменьшить размеры багажа

Авиакомпания предложила Минтрансу на 20% снизить размеры багажа, который можно провозить бесплатно. Росавиация указала министерству на риски этой идеи
«Аэрофлот» AFLT ₽73,72 0% Купить
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

«Аэрофлот» выступил с инициативой уменьшить размеры провозимого пассажирами багажа на 20% — с 203 до 158 см по сумме трех измерений, сообщают «Известия» со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях. По данным газеты, перевозчик предложил Минтрансу внести соответствующие изменения в Федеральные авиационные правила.

Согласно действующим правилам, если размер багажа пассажира по сумме трех измерений превышает 203 см, он считается негабаритным и требует согласования перевозки с авиакомпанией. Пассажиры за это доплачивают.

Норма провоза багажа размером 158 см используется иностранными авиакомпаниями, например Lufthansa, British Airways, Air France, KLM и Qatar Airways. До конца сентября 2020 года «Аэрофлот» тоже ориентировался на нее, отмечает газета. Компания считала багаж от 158 до 203 см крупногабаритным, за перевозку которого нужно было дополнительно заплатить 2,5–3 тыс. руб., а за превышение 203 см — 5–6 тыс. руб. С октября «Аэрофлот» считает негабаритным только багаж свыше 203 см.

«Победа» изменила правила провоза ручной клади после решения ВС
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

В Минтрансе «Известиям» заявили, что изменения в правила провоза багажа обсуждаются. Там отметили, что окончательное решение не принято, так как вопрос нужно проработать со всеми участниками рынка и общественными организациями.

По данным источников газеты в авиакомпаниях, Росавиация обсудила предложения с «Аэрофлотом» и по итогам совещания направила в Минтранс письмо, в котором указала на «социально негативные риски» инициативы. В Росавиации и «Аэрофлоте» не стали комментировать информацию.

Новые правила приведут к большому количеству конфликтных ситуаций для пассажиров, считает председатель «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов. По его мнению, подобные решения ухудшают качество предоставляемых услуг. Но представитель авиакомпании Nordwind считает, что изменений не почувствуют половина пассажиров, летающих с багажом.

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Наталия Анисимова
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