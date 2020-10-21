Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 77,78 (-0,15) Инвестиции, 20 окт, 12:44
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 91,56 (+0,25) Инвестиции, 20 окт, 12:44
Цифровая грамотность и кадры: почему Татарстан лидирует в e-commerce Партнерский материал, 12:55 Профсоюзы оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю Общество, 12:54 «Аэрофлот» спустя час поменял условия бесплатного обмена билетов Общество, 12:45 В УЕФА назвали скучной идею создания в Европе новой суперлиги Спорт, 12:41 Как выгодно купить зимние шины: 5 лайфхаков РБК и Авито Авто, 12:41 Отпевание протоиерея Смирнова пройдет в храме Христа Спасителя Общество, 12:37 Какие законы нужно знать владельцам Telegram- и YouTube-каналов Pro, 12:29 Как инвестору верно оценить риски и выбрать привлекательные акции РБК и СберПервый, 12:26 Глава ЦБ Китая призвал ускорить запуск цифрового юаня Крипто, 12:21 В Москве отдавшую дочь незнакомцу в переходе мать потребовали лишить прав Общество, 12:19 Определилась новая дата боя Махачева с бывшим чемпионом UFC Спорт, 12:15 После проверки по COVID в МГТУ им. Баумана завели административное дело Общество, 12:04 В МВД назвали сроки появления открытой базы злостных нарушителей ПДД Авто, 12:03 Как использовать кредитки выгодно: обзор карт и советы экспертов Инвестиции, 12:01
Общество ,  
0 

«Аэрофлот» спустя час поменял условия бесплатного обмена билетов

«Аэрофлот» AFLT ₽58,28 -0,21% Купить

Авиакомпания «Аэрофлот» изменила текст своего сообщения о бесплатном обмене билетов эконом-класса. Ранее перевозчик объявил, что билет без дополнительной оплаты можно будет обменять не позднее 30 минут после отправки рейса.

В соответствии с новым текстом, бесплатно поменять можно при обращении за 30 минут до вылета, а не после него. Правило распространяется на билеты ,которые были куплены с после 16 октября и датой вылета до 25 марта 2021 года.

Материал дополняется

Автор
Михаил Котляр
билеты «Аэрофлот» валютно-обменная операция
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter