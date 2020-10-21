«Аэрофлот» спустя час поменял условия бесплатного обмена билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» изменила текст своего сообщения о бесплатном обмене билетов эконом-класса. Ранее перевозчик объявил, что билет без дополнительной оплаты можно будет обменять не позднее 30 минут после отправки рейса.

В соответствии с новым текстом, бесплатно поменять можно при обращении за 30 минут до вылета, а не после него. Правило распространяется на билеты ,которые были куплены с после 16 октября и датой вылета до 25 марта 2021 года.

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