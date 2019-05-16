Суд отказал Мите Алешковскому в восстановлении бонусов «Аэрофлота»

Пресненский суд Москвы отказал журналисту и общественному деятелю Дмитрию (Мите) Алешковскому в восстановлении по иску о восстановлении его платинового статуса и накопленных миль в бонусной программе «Аэрофлота». Об этом РБК сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

«Пресненский районный суд оставил без удовлетворения исковые требования Дмитрия Алешковского к компании «Аэрофлот», — сказал Черников.

Алешковский был лишен платинового статуса в бонусной программе «Аэрофлота» в ноябре прошлого года «за нарушение правил программы». Это произошло после того, как Алешковский в Twitter нелестно отозвался о психическом состоянии гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева в связи с публикацией приказа о запрете сотрудникам «Аэрофлота» использовать на рабочем месте фотосъемку и аудио- и видеозапись на телефон. Алешковский обвинил «Аэрофлот» в нарушении статьи Конституции о свободе мысли и слова.

Также золотого статуса в бонусной программе была лишена жена Алешковского Анна Дежурко.