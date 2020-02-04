В Бельгии выявили первый случай заражения коронавирусом из Китая

Военный госпиталь им. Королевы Астрид (Фото: Paul-Henri Verlooy / Global Look Press)

У одного из граждан Бельгии, эвакуированного из китайского города Ухань, выявлен новый коронавирус. Об этом со ссылкой на главу бельгийского Минздрава Мэгги Де Блок сообщает Le Soir.

В общей сложности из Китая были эвакуированы десять граждан Бельгии, всех их госпитализировали, у одного из вернувшихся в страну обнаружили коронавирус. По словам министра, пациент чувствует себя хорошо, у него симптомы ОРВИ. Заболевшего поместили в университетскую больницу Сен-Пьер в Брюсселе, где за ним продолжат наблюдать.

«Эта больница обладает всей необходимой квалификацией и поддержкой, чтобы гарантировать лучший уход», — сказала министр.

Всего в мире от пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, умерли 427 человек. Почти все смертельные случаи зафиксированы в Китае, еще два — за границей, на Филиппинах и в Гонконге. МИД Китая сообщил, что процент смертности от заражения новым типом вируса очень низкий — 2,1%. Это ниже, чем смертность от ОРВИ, Эболы или коронавируса Ближневосточного респираторного синдрома (MERS), добавили в ведомстве.