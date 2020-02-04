Reuters узнал о планах госбанка Китая выпустить «антивирусные» бонды

По данным источников агентства, China Development Bank намерен выпустить облигации на общую сумму более $2 млрд, чтобы направить средства на борьбу с коронавирусом

Cтатуя в одном из парков китайского города Хуайань (Фото: Zuma / ТАСС)

Государственный Банк развития Китая (China Development Bank, CDB) намерен выпустить специальные облигации, средства от размещения которых будут направлены на борьбу с распространением коронавируса типа 2019-nCoV, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Собеседники агентства рассказали, что облигации общей стоимостью до 14,25 млрд юаней ($2,04 млрд) со сроком погашения через год планируется выпустить уже в четверг, 6 февраля.

24 января CDB выдал властям города Ухань, где в конце прошлого года началось распространение нового вируса, чрезвычайный кредит в размере 2 млрд юаней ($286 млн). В сообщении банка отмечалось, что выделенные средства будут направлены на закупку оборудования для оказания неотложной помощи, оплату лекарств и другие цели, связанные с лечением болезни.