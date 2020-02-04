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Вирус из Китая ,  
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Reuters узнал о планах госбанка Китая выпустить «антивирусные» бонды

По данным источников агентства, China Development Bank намерен выпустить облигации на общую сумму более $2 млрд, чтобы направить средства на борьбу с коронавирусом
Cтатуя в одном из парков китайского города Хуайань (Фото: Zuma / ТАСС)

Государственный Банк развития Китая (China Development Bank, CDB) намерен выпустить специальные облигации, средства от размещения которых будут направлены на борьбу с распространением коронавируса типа 2019-nCoV, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Собеседники агентства рассказали, что облигации общей стоимостью до 14,25 млрд юаней ($2,04 млрд) со сроком погашения через год планируется выпустить уже в четверг, 6 февраля.

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24 января CDB выдал властям города Ухань, где в конце прошлого года началось распространение нового вируса, чрезвычайный кредит в размере 2 млрд юаней ($286 млн). В сообщении банка отмечалось, что выделенные средства будут направлены на закупку оборудования для оказания неотложной помощи, оплату лекарств и другие цели, связанные с лечением болезни.

31 января международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что перерастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV в пандемию может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия. Аналитик Moody’s сравнивал угрозу 2019-nCoV с пандемией испанки в 1918 году, жертвами которой стали, по разным оценкам, 50–100 млн человек.

Moody’s сравнило «черного лебедя» коронавируса с пандемией «испанки»
Экономика

Ранее эксперты Goldman Sachs сравнивали коронавирус с возбудителем атипичной пневмонии SARS, вспышка которой в 2002–2003 годах обошлась экономике Азии в $28 млрд. Однако распространение 2019-nCoV идет более быстрыми темпами — уже через месяц после начала вспышки было превышено общее число заражений атипичной пневмонией (8096).

4 февраля 2020 года Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила, что в стране (за исключением Гонконга и Макао) зафиксировано 20 438 подтвержденных случаев заболевания, при этом 425 человек погибли (еще один человек умер в Гонконге), а 632 удалось вылечить. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 3 февраля подтвержденные случаи заражения 2019-nCoV были зафиксированы в 24 странах, при этом за пределами Китая заболели 153 человека, один из которых умер. 4 февраля о выявлении в стране первого зараженного коронавирусом сообщили власти Бельгии, новые случаи заражения зафиксированы в Таиланде и Сингапуре.

Как живет город Ухань после закрытия из-за коронавируса. Фоторепортаж
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О выявлении первых зараженных в России вице-премьер Татьяна Голикова сообщила 31 января. По ее словам, оба зараженных 2019-nCoV — граждане Китая.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Китай, коронавирус
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