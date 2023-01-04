Минюст США подтвердил легальность лазейки для обхода запрета на аборты

Федеральные власти не будут наказывать отправителей средств для аборта в те штаты, которые ограничивают прерывание беременности, сообщили в Минюсте. В июне прошлого года Верховный суд США отменил право на аборт для всех штатов

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Министерство юстиции США разрешило почтовой службе доставлять медикаменты для прерывания беременности в штаты, которые ввели строгие ограничения на аборты, отправитель наказан не будет. Соответствующее заключение вынес Офис юрисконсульта (OLC) при Минюсте, оно опубликовано на сайте ведомства.

«Отправка таких лекарств по почте в определенную юрисдикцию является недостаточным основанием для вывода о том, что отправитель намеревается использовать их незаконно», — подчеркнул глава OLC Кристофер Шредер.

Он указал, что существует множество целей, для которых получатели могут легально использовать эти препараты, одним из которых является аборт. Кроме того, законодательство ограничивших аборты штатов предусматривает исключения, если жизнь матери находится под угрозой, продолжил Шредер, указав, что отправитель лекарств не может знать, на какой стадии будут использованы медикаменты и где их будут принимать.

Речь идет о возможном нарушении «Закона Комстока» — принятых в 1873 году актов, которые запрещали рассылку по почте средств для аборта, контрацепции, «непристойностей» и др.

Politico указывает, что заявление Минюста США не является полной гарантией юридической неприкосновенности для тех, кто будет отправлять средства для прерывания беременности в штаты, ограничивающие аборты. Документ не запрещает государственным или местным прокурорам использовать законы штата для привлечения людей к уголовной ответственности, указывает Politico.

Издание указало, что при этом заявление Минюста стало вторым шагом американских властей в сфере упрощения аборта за январь. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ранее обновило свои правила, впервые позволив обычным аптекам выдавать средства для аборта пациентам по рецепту. Прежде их можно было купить только в медицинских клиниках или через интернет-аптеки с доставкой по почте, которые получили временное разрешение на рассылку лекарств во время пандемии коронавируса.

В июне прошлого года Верховный суд США отменил вынесенное 49 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права на аборт. Судьи заключили, что Конституция страны не дает такого права. Экс-президент Дональд Трамп назвал решение Верховного суда самой большой «победой для жизни», а президент Джо Байден счел произошедшее трагической ошибкой. «Суд буквально перенес Америку на 150 лет назад. На мой взгляд, это печальный день для страны, но это не значит, что борьба окончена», — пообещал он тогда. Байден позднее заверил, что наложит вето на любой закон, запрещающий аборты.