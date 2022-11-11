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Голикова предложила запретить подросткам аборты без согласия родителей

Голикова поручила рассмотреть запрет аборот до 18 лет без согласия родителей
Татьяна Голикова
Татьяна Голикова (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос «о целесообразности введения запрета» на аборты для несовершеннолетних в возрасте с 15 до 18 лет без согласия родителей или законных представителей. Это следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, которое 26 октября состоялось под председательством Голиковой.

В протоколе дано поручение проработать и представить предложения «о целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей (законных представителей)». Срок исполнения — 1 февраля 2023 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 54 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан» сейчас несовершеннолетние старше 15 лет имеют право самостоятельно дать согласие на прерывание беременности.

Материал дополняется.

Теги
аборты Татьяна Голикова Минздрав
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