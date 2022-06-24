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Общество ,  
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Верховный суд США спустя 49 лет отменил постановление о правах на аборт

Решение суда от 1973 года легализовало аборты на федеральном уровне, лишив штаты права запрещать их. Спустя 49 лет это решение было отменено. Миссури стал первым штатом, запретившим аборты, после решения Верховного суда США
Фото: Leah Millis / Reuters
Фото: Leah Millis / Reuters

Верховный суд США отменил вынесенное 49 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права на аборт. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

«Конституция не дает права на аборт. Решения по делу Роу против Уэйда и по делу Фонда планирования семьи против Кейси отменены; полномочия по регулированию абортов возвращены народу и его избранным представителям», — говорится в сообщении.

В ходе голосования Верховного суда за отмену постановления от 1973 года проголосовали пять из шести судей-консерваторов суда, в то время как председатель суда Джон Робертс и три судьи-демократа суда выступили против отмены решения по делу Роу, передает Politico.

«Лишение женщины права выбирать, продолжать ли беременность <...> означает, что большинство [состава] суда вырвало этот выбор у женщин и передало его штатам», — написали судьи, назначенные демократами.

В США 22 штата готовы немедленно запретить аборты, когда решение по делу Роу будет отменено, пишет газета. Генпрокурор штата Миссури Эрик Шмитт объявил, что штат стал «первым в стране, положившим конец абортам» после решения Верховного суда США, передает Bloomberg.

О том, что Верховный суд США может отменить решение суда от 1973 года, которое легализовало аборты на федеральном уровне и лишило штаты права запрещать прерывание беременности, Politico писала в начале мая.

Politico сообщило о возможной отмене в США решения суда о праве на аборт
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Акция протеста перед зданием Верховного суда

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Reuters сообщал, что после публикации статьи Politico в Вашингтоне перед зданием Верховного суда прошла акция протеста, в которой участвовали сторонники абортов и их противники. Как передает Politico, 24 июня во Флориде также прошла акция протеста на фоне заседания Верховного суда.

Дело Роу против Уэйда слушалось в 1970-х годах в Техасе. Истцом выступала Норма Маккорви под псевдонимом Джейн Роу. Она подала иск в окружной суд, поскольку законы Техаса того времени не разрешали ей сделать аборт. Ответчиком был окружной прокурор Генри Уэйд. Дело дошло до Верховного суда, который в итоге вынес решение в пользу Маккорви. Судьи пришли к выводу, что женщина может прервать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным.

Таким образом суд легализовал аборты на федеральном уровне, штаты потеряли возможность их запрещать. В 1992 году суд вынес решение по делу Фонда планирования семьи против Кейси, которое подтверждало основной посыл решения суда 1973 года.

В сентябре 2021 года штат Техас принял закон об абортах, известный как «Закон о сердцебиении». Он запрещает делать аборт после того, как у плода обнаружено сердцебиение, что может произойти уже на шестой неделе. Исключения не предусмотрены даже для случаев изнасилования или инцеста.

Спустя месяц его законность оспорили и временно приостановили действие закона. Почти во всех штатах прошли акции против ужесточения законодательства в Техасе. Тем не менее действие закона было восстановлено.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
аборт Верховный суд США

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