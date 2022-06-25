Трамп назвал решение суда об абортах «самой большой победой для жизни»

Трамп заявил, что «бог принял решение», на уровень штатов вернулись прежде отобранные у них полномочия по запрету абортом. Байден назвал это «трагической ошибкой», глава ВОЗ сказал, что «очень разочарован»

Дональд Трамп (Фото: Karen Pulfer Focht / Reuters)

Отмена Верховным судом США вынесенного 49 лет назад постановления о гарантировании федеральными властями права на аборт является наибольшей «победой для жизни» этого поколения, заявил бывший президент США Дональд Трамп, передает Axios.

Экс-президент при этом отметил, что произошедшее стало результатом его назначения трех консервативных судей — Нила Горсача, Бретта Кавано и Эми Кони Барретт. Отмену постановления одобрили пять из шести судей-республиканцев, тогда как три судьи-демократа и председатель суда Джон Робертс выступили против.

«Наряду с другими решениями, которые были объявлены недавно, [это] стало возможным только потому, что я выполнил все, как обещал, включая выдвижение и утверждение трех очень уважаемых и сильных конституционалистов в Верховном суде Соединенных Штатов», — подчеркнул Трамп.

Отвечая на просьбу Fox News прокомментировать свою роль в отмене Верховным судом постановления, Трамп заявил: «бог принял решение». Экс-президент отметил, что штаты получили обратно права, которые им ранее принадлежали.

Речь идет о решении, которое американский суд принял 24 июня. В сообщении суда указывалось, что Конституция США «не дает права на аборт», решение по делу Кроу против Уэйда и по делу Фонда планирования семьи против Кейси таким образом отменены.

«Аборт представляет собой глубокий моральный вопрос. Конституция не запрещает гражданам каждого штата регулировать или запрещать аборты. [Решения суда по делам] Роу и Кейси присвоили это право. Теперь мы отменяем эти решения и возвращаем это право народу и его избранным представителям», — написал судья Сэмюэл Алито в заключении суда.

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Судьи от Демократической партии заявили, что лишение женщин права решать, продолжать ли беременность или прерывать ее, означает передачу его на уровень штатов. «Каковы бы ни были масштабы предстоящих законов, один результат сегодняшнего решения очевиден: ограничение прав женщин и их статуса свободных и равных граждан», — говорится в их заявлении.

Упомянутое дело Роу против Уэйда слушалось в Техасе в 1970-х годах, иск подала Норма Маккорви под псевдонимом Джейн Роу. В качестве ответчика выступил окружной прокурор Генри Уэйд. Причиной иска стал запрет абортов законами Техаса того времени, дело дошло до Верховного суда, судьи которого приняли сторону Маккорви. Они пришли к выводу, что женщина вправе сделать аборт по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным.

Суд таким образом легализовал аборты на федеральном уровне, штаты утратили возможность запрещать их. В 1992 году суд вынес решение по делу Фонда планирования семьи против Кейси, оно подтверждало основной посыл вердикта 1973 года.

Решение Верховного суда отменить постановление 1973 года раскритиковал президент США Джо Байден, назвав его «трагической ошибкой» и «реализацией экстремистской идеологии». «Суд буквально перенес Америку на 150 лет назад. На мой взгляд, это печальный день для страны, но это не значит, что борьба окончена», — сказал он.

Байден счел, что суд таким образом не ограничил, а отобрал у жителей США право, имеющее значение для большого числа американцев. Американский президент подчеркнул: «они просто забрали его», добавив, что такое решение ставит под угрозу здоровье и жизнь женщин.

«Я очень разочарован, потому что права женщин должны быть защищены. И я ожидал, что Америка защитит такие права», — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус агентству Reuters.











