Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
ВОЗ сообщила о 920 случаях гепатита неизвестного происхождения у детей Общество, 03:48
Президент Молдавии исключила планы «душить» российские СМИ Политика, 03:37
Два человека погибли во время стрельбы в ночном клубе в Осло Общество, 03:18
Король Иордании поддержал создание «ближневосточного НАТО» Политика, 02:56
Трамп назвал решение суда об абортах «самой большой победой для жизни» Общество, 02:40
Посол заявил, что Россия и Канада не обсуждают турбины для Nord Stream Политика, 02:03
«2023 год может быть еще хуже» Политика, 01:49
Путин поздравил выпускников с окончанием школ Общество, 01:46
МВФ увидел шанс замедления экономики США без рецессии Экономика, 01:42
Bloomberg узнал о продаже Pink Floyd каталога своей музыки за $500 млн Общество, 01:26
Жуков назвал великой глупостью исключение фото Щербаковой из галереи ISU Спорт, 01:00
Президент Молдавии не увидела угрозы атаки со стороны России Политика, 00:40
В Петербурге экс-главу водоканала арестовали по обвинению в мошенничестве Общество, 00:25
Зеленский сравнил получение Украиной статуса в ЕС с покорением Эвереста Политика, 00:21

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  

Трамп назвал решение суда об абортах «самой большой победой для жизни»

Трамп заявил, что «бог принял решение», на уровень штатов вернулись прежде отобранные у них полномочия по запрету абортом. Байден назвал это «трагической ошибкой», глава ВОЗ сказал, что «очень разочарован»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Karen Pulfer Focht / Reuters)

Отмена Верховным судом США вынесенного 49 лет назад постановления о гарантировании федеральными властями права на аборт является наибольшей «победой для жизни» этого поколения, заявил бывший президент США Дональд Трамп, передает Axios.

Экс-президент при этом отметил, что произошедшее стало результатом его назначения трех консервативных судей — Нила Горсача, Бретта Кавано и Эми Кони Барретт. Отмену постановления одобрили пять из шести судей-республиканцев, тогда как три судьи-демократа и председатель суда Джон Робертс выступили против.

«Наряду с другими решениями, которые были объявлены недавно, [это] стало возможным только потому, что я выполнил все, как обещал, включая выдвижение и утверждение трех очень уважаемых и сильных конституционалистов в Верховном суде Соединенных Штатов», — подчеркнул Трамп.

Отвечая на просьбу Fox News прокомментировать свою роль в отмене Верховным судом постановления, Трамп заявил: «бог принял решение». Экс-президент отметил, что штаты получили обратно права, которые им ранее принадлежали.

Верховный суд США спустя 49 лет отменил постановление о правах на аборт
Общество
Фото:Leah Millis / Reuters

Речь идет о решении, которое американский суд принял 24 июня. В сообщении суда указывалось, что Конституция США «не дает права на аборт», решение по делу Кроу против Уэйда и по делу Фонда планирования семьи против Кейси таким образом отменены.

«Аборт представляет собой глубокий моральный вопрос. Конституция не запрещает гражданам каждого штата регулировать или запрещать аборты. [Решения суда по делам] Роу и Кейси присвоили это право. Теперь мы отменяем эти решения и возвращаем это право народу и его избранным представителям», — написал судья Сэмюэл Алито в заключении суда.

Читайте на РБК Pro
Pro
46 тыс. человек потеряли свои деньги. Как обвалился рынок криптовалют
Статьи
Pro
Фото: EMJAG Productions Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Готовьтесь работать вдвое больше. Причина — в персональных данных
Инструкции
Pro
Цены на жилье падают по всему миру. Повторится ли кризис 2008 года
Статьи
Pro
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления»
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Будьте реалистами: какие методики помогут справиться с тревогой на работе
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В мире предрекают стагнацию ИТ-отрасли. Что ждет ее в России — два тренда
Прогнозы

Судьи от Демократической партии заявили, что лишение женщин права решать, продолжать ли беременность или прерывать ее, означает передачу его на уровень штатов. «Каковы бы ни были масштабы предстоящих законов, один результат сегодняшнего решения очевиден: ограничение прав женщин и их статуса свободных и равных граждан», — говорится в их заявлении.

Верховный суд Мексики декриминализовал аборты на ранних сроках
Общество
Фото:Natalia Pescador / Global Look Press

Упомянутое дело Роу против Уэйда слушалось в Техасе в 1970-х годах, иск подала Норма Маккорви под псевдонимом Джейн Роу. В качестве ответчика выступил окружной прокурор Генри Уэйд. Причиной иска стал запрет абортов законами Техаса того времени, дело дошло до Верховного суда, судьи которого приняли сторону Маккорви. Они пришли к выводу, что женщина вправе сделать аборт по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным.

Суд таким образом легализовал аборты на федеральном уровне, штаты утратили возможность запрещать их. В 1992 году суд вынес решение по делу Фонда планирования семьи против Кейси, оно подтверждало основной посыл вердикта 1973 года.

Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Решение Верховного суда отменить постановление 1973 года раскритиковал президент США Джо Байден, назвав его «трагической ошибкой» и «реализацией экстремистской идеологии». «Суд буквально перенес Америку на 150 лет назад. На мой взгляд, это печальный день для страны, но это не значит, что борьба окончена», — сказал он.

Байден счел, что суд таким образом не ограничил, а отобрал у жителей США право, имеющее значение для большого числа американцев. Американский президент подчеркнул: «они просто забрали его», добавив, что такое решение ставит под угрозу здоровье и жизнь женщин.

«Я очень разочарован, потому что права женщин должны быть защищены. И я ожидал, что Америка защитит такие права», — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус агентству Reuters.


 


 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп США Верховный суд США право на аборт аборт

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter