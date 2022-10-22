Байден заявил, что наложит вето на любой запрещающий аборты в США закон

Республиканцы могут принять закон, запрещающий аборты в США, если получат контроль над Конгрессом, однако он не будет иметь юридической силы, если его не подпишет Байден. «Я наложу на это вето», — заверил он

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Президент США Джо Байден заявил, что использует свое право вето, если республиканцы получат контроль над Конгрессом на промежуточных выборах, а затем примут законы, запрещающие аборты по всей стране.

На вопрос журналиста MSNBC о том, что он будет делать для защиты прав женщин, если республиканцы получат контроль над законодательным органом, президент США ответил: «Наложу вето на все, что они сделают».

Так, чтобы объявить аборты вне закона, республиканцам пришлось бы принять закон, однако он не будет иметь юридической силы, если его не подпишет Байден. «Президент должен его подписать. Я наложу на это вето», — заверил он.

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