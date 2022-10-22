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Байден заявил, что наложит вето на любой запрещающий аборты в США закон

Байден заявил, что наложит вето при попытке республиканцев запретить аборты в США
Республиканцы могут принять закон, запрещающий аборты в США, если получат контроль над Конгрессом, однако он не будет иметь юридической силы, если его не подпишет Байден. «Я наложу на это вето», — заверил он
Фото: AL DRAGO / EPA / ТАСС
Фото: AL DRAGO / EPA / ТАСС

Президент США Джо Байден заявил, что использует свое право вето, если республиканцы получат контроль над Конгрессом на промежуточных выборах, а затем примут законы, запрещающие аборты по всей стране.

На вопрос журналиста MSNBC о том, что он будет делать для защиты прав женщин, если республиканцы получат контроль над законодательным органом, президент США ответил: «Наложу вето на все, что они сделают».

Так, чтобы объявить аборты вне закона, республиканцам пришлось бы принять закон, однако он не будет иметь юридической силы, если его не подпишет Байден. «Президент должен его подписать. Я наложу на это вето», — заверил он.

Материал дополняется

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Джо Байден США аборты вето

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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