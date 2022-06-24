Байден: решение Верховного суда об отмене права на аборт перенесло США на 150 лет назад

Байден заявил о переносе США «на 150 лет назад» из-за решения об абортах

Решение Верховного суда отменить постановление о праве на аборт от 1973 года является «трагической ошибкой», которая буквально перенесла США на 150 лет назад, заявил Джо Байден

Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Решение Верховного суда США отменить вынесенное 49 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют право на аборт, является «трагической ошибкой» и «реализацией экстремистской идеологии», заявил президент США Джо Байден.

По его мнению, суд не ограничил, а отобрал право, которое имеет значение для большого числа американцев. «Верховный суд недвусмысленно отнял у американского народа конституционное право, которое он уже признал. Они просто забрали его. Такого никогда не делали с правом, которое так важно для стольких американцев», — отметил он.

Байден указал на то, что это решение ставит под угрозу здоровье и жизнь женщин.

«Суд буквально перенес Америку на 150 лет назад. На мой взгляд, это печальный день для страны, но это не значит, что борьба окончена», — подчеркнул он. Байден призвал избирателей в ноябре проголосовать за членов конгресса, которые будут готовы включить защиту абортов в законодательство.

Президент США также напомнил, что если женщина живет в штате, который ограничивает аборты, то решение Верховного суда не запрещает ей выезжать в штат, где аборты разрешены.

Лидеры других стран также отреагировали на решение Верховного суда США. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил солидарность с американскими женщинами, чьи свободы «ущемляются».

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«Аборт является основополагающим правом всех женщин. Оно должно быть защищено. Я хочу выразить свою солидарность с женщинами, чьи свободы ущемляются Верховным судом Соединенных Штатов», — написал он в Twitter.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил сожаление по поводу решения Верховного суда США. Он счел это «большим шагом назад» и подчеркнул, что всегда верил в право женщин выбирать.

Ранее 24 июня Верховный суд США отменил вынесенное 49 лет назад постановление по делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти страны гарантируют право на аборт.

За отмену проголосовали пять из шести судей-республиканцев, в то время как председатель суда Джон Робертс и три судьи-демократа выступили против.

Дело «Роу против Уэйда» слушалось в 1970-х годах в Техасе. Норма Маккорви под псевдонимом Джейн Роу подала иск в окружной суд, так как техасские законы не разрешали ей сделать аборт. Ответчиком был окружной прокурор Генри Уэйд. Дело дошло до Верховного суда, который вынес решение в пользу Роу, признав, что женщина может прервать беременность по собственному желанию, пока плод не станет жизнеспособным.

Таким образом суд легализовал аборты на федеральном уровне, штаты потеряли возможность их запрещать. Первым штатом, вернувшим запрет на аборты после решения Верховного суда, стал Миссури.