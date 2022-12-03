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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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В Финуниверситете подтвердили доставку в военкомат пятерых студентов

В Финуниверситете подтвердили доставку в военкомат из общежития пятерых студентов
Учащиеся ранее уже окончили колледж, поэтому утратили право на повторную отсрочку от военной службы из-за учебы, пояснили в пресс-службе вуза
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Пять студентов Финансового университета, проживающих в общежитии на Балтийской улице, были доставлены в военкомат, подтвердили РБК в пресс-службе вуза, пояснив, что они ранее уже окончили колледж, поэтому утратили право на повторную отсрочку от военной службы из-за учебы. Учащиеся также не встали вовремя на воинский учет.

Ранее издание «Холод» (основательница проекта, журналистка Таисия Бекбулатова признана Минюстом иноагентом) писало, что в Москве полиция задержала несколько студентов очного отделения Финансового университета и отвезла их в военкомат. По словам брата одного из задержанных Кирилла Юдина, сотрудники военкомата вместе с полицейскими забрали несколько студентов из общежития вуза и доставили в военный комиссариат Савеловского района. Юдин утверждал, что его брат учился на очном отделении и не стоял на воинском учете.

«На данный момент двое из пяти студентов по заключению врачей-специалистов направлены на дополнительное медицинское обследование для определения степени годности к военной службе. Трое студентов по результатам медицинской комиссии ограничений по состоянию здоровья не имеют», — рассказали в пресс-службе университета.

По решению призывной комиссии они были призваны на военную службу, уточнили там.

«Руководство университета находится на постоянной связи со студентами и оказывает им необходимую поддержку, а также взаимодействует с военкоматом», — добавили в вузе.

Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Она продлилась до конца октября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек из запаса. По его словам, военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников. В начале ноября Путин говорил, что всего мобилизованы 318 тыс. человек, включая добровольцев. Студентам колледжей и вузов, получающим образование впервые, полагалась отсрочка, независимо от формы обучения. В Кремле исключают начало новой мобилизации.

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Теги
Алена Нефедова Алена Нефедова, Елена Чернышова
Финансовый университет военкомат студенты
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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