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Военкомат отпустил призванного айтишника с отсрочкой от мобилизации

В Москве военкомат отпустил призванного по мобилизации айтишника с бронью
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Призывная комиссия Преображенского военкомата Москвы отменила свое решение о призыве по мобилизации сотрудника IT-компании ООО «Связь Сервис Телекоммуникации» Кирилла Ерохова в связи со внесением его списки Генштаба, сообщил РБК руководитель юридического отдела компании Игорь Лапшин.

Ерохова отправили на учебный полигон в Подмосковье в начале октября, несмотря на то, что у него было право на освобождение от призыва по мобилизации в качестве работника аккредитованной Минцифры ИТ-компании.

По словам Лапшина, Ерохин получил первую повестку 27 сентября, после чего приехал в военкомат и предоставил военному комиссару «все необходимые документы, подтверждающие его право на освобождение от призыва в качестве работника аккредитованной ИТ-компании» и выполняющего в ней «критически важные функции».

Компания ООО «Связь Сервис Телекоммуникации» специализируется на построении инженерных, телекоммуникационных, информационных систем и систем безопасности. Компания обслуживает объекты критической инфраструктуры АО «Системный оператор Единой энергетической системы», ее заказчиками также являются Росгвардия, МЧС, Пенсионный фонд, Минэкономразвития, Мосгортранс, правительство Москвы, «Росатом», «Россети», КАМАЗ, аэропорт Шереметьево и др., следует из описания на сайте компании.

После этого, по словам юриста, Ерохову вручили вторую повестку, обязавшую его явиться в военкомат «по вопросам мобилизационной подготовки» 6 октября, а на словах также рекомендовали подать заявление на освобождение от призыва как работника ИТ-компании через портал Госуслуг, что он и сделал.

Ерохов выполнил предписание и приехал в военкомат по второй повестке. Вечером 6 октября военный комиссар сообщил ему, что его имя есть в списках Минцифры на отсрочку, но отсутствует в списке на отсрочку из Генштаба, поэтому освобождение от призыва на него не распространяется. Затем Ерохова из военкомата направили на учебный полигон в Подмосковье, сообщил юрист.

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Компания «Связь Сервис Телекоммуникации», где работал мобилизованный Ерохов, направила жалобы на действия военкомата в Московскую военную прокуратуру, Минцифры и Московский военный комиссариат, а также попыталась обжаловать призыв сотрудника через Преображенскую межрайонную прокуратуру. Однако прокуратура не увидела в действиях военкомата нарушения законодательства, указав, что сам факт работы в ИТ-компании еще не позволяет получить отсрочку от мобилизации.

Ерохов также направил жалобу в Минцифры и обратился в военную прокуратору по месту нахождения учебного полигона.

Адвокаты Ерохова 25 октября подали в Преображенский районный суд Москвы административный иск с требованием признать решение призывной комиссии незаконным.

Уже во время слушаний в суде выяснилось, что имя Ерохова есть в списках Генштаба, куда включены лица с отсрочкой. Однако эти списки поступили в военкомат только 13 октября, а призывная комиссия решила мобилизовать Ерохова 6 октября. В военкомате решение посчитали законным, так как его принимали на основании имеющихся на эту дату документов.

На втором заседании суда, которое состоялось 9 ноября, суд решил передать дело Московскому гарнизонному военному суду, дата заседания которого по этому делу пока не назначена, сообщили РБК в компании.

В пресс-службе Преображенского районного суда РБК сообщили, что передали это административное дело по подсудности в Московский гарнизонный военный суд, поскольку на момент подачи административного иска «истец уже являлся военнослужащим, призванным на военную службу, и был зачислен в ряды военнослужащих».

Однако параллельно с судебным разбирательством, 16 ноября, призывная комиссия отменила решение о мобилизации Ерохова. Сотрудник военкомата отвез все необходимые документы в войсковую часть, после чего Ерохова отпустили домой.

По словам Лапшина, после решения о возвращении Ерохова юристы компании собираются отозвать свой иск.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаци Минобороны, Военный комиссариат города Москвы, пресс-службу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Также РБК обратился за комментарием в пресс-службу Московского гарнизонного военного суда.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Как сообщало Минобороны, сотрудники некоторых организаций, в том числе ряда ИТ-компаний, СМИ и операторов связи, имеют право на отсрочку. Ее могут получить те сотрудники, которые работают полный день и по специальности. ИТ-компания при этом должна быть аккредитованной и задействованной в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) либо в обеспечении работы информационной инфраструктуры, поясняли в Минцифры.

О завершении частичной мобилизации глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России 28 октября. 

Теги
IT-компания мобилизация Москва
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