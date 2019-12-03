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EUR ЦБ: 70,97 (+0,43) Quote, 02 дек, 15:59
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
«Росатом» получит долю в «Деле» Шишкарева, ФБР увидело угрозу в российских приложениях, единственным обвиняемым по делу о сгоревшем SSJ100 стал пилот, сколько стоит новогодний ужин россиян; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Госкорпорация «Росатом» получит 30% в ООО «УК Дело», головной компании группы Сергея Шишкарева, рассказали РБК два источника, знакомые с ходом переговоров. По словам одного из собеседников, о сделке могут объявить в ближайшие дни.

  • Сделку организуют в формате допэмиссии «УК Дело», закрыть ее планируется до конца года, в совет директоров компании войдут два представителя «Росатома».
  • Переговоры начались уже после того, как Шишкарев объявил о планах участвовать в аукционе за «Трансконтейнер», а «Росатом» стал единым инфраструктурным оператором по развитию Северного морского пути (СМП). Это параллельные процессы, к началу обсуждений госкорпорация активно вела работу по созданию логистики под СМП. Самостоятельно выстраивать это направление «долго и дорого», потому вариант с партнерством стал приоритетным, утверждает источник РБК.
  • Финансировать покупку «Трансконтейнера», контрольный пакет которого «Дело» получило на прошлой неделе, «Росатом» не будет.

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований США рассматривает любое российское приложение как «потенциальную контрразведывательную угрозу». Так в ведомстве ответили на письмо сенатора-демократа Чака Шумера, который пожаловался в ФБР на FaceApp, популярное приложение, с помощью которого можно «состарить» человека на фото.

  • Свою позицию ФБР объясняет типом данных, которые собирают приложения, подобные FaceApp, соглашением об условиях использования и доступными российским властям правовыми механизмами, которые позволяют получить доступ к информации.
  • ФБР утверждает, что у Федеральной службы безопасности есть возможность контролировать все виды коммуникации и различные сервисы в российской сети без помощи провайдеров.
  • Шумер пожаловался на FaceApp еще в июле. Сенатор заявил, что условия использования приложения не проясняют, как компания распоряжается персональными данными пользователей, от которых получает «полный и безоговорочный» доступ к их фотографиям и другой информации. Разработчик FaceApp, российская компания WirelessLab, утверждала, что не передает данные третьим лицам.

Единственным обвиняемым по делу о сгоревшем в Шереметьево SSJ100 стал пилот

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о катастрофе с самолетом SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», сгоревшем в аэропорту Шереметьево в мае. Командир экипажа Денис Евдокимов признан единственным обвиняемым, пишут газета «Коммерсантъ» и агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники.

  • По данным газеты, потерпевшими от действий Евдокимова признали 77 человек, в том числе второго пилота Максима Кузнецова. Командир экипажа не признал вину.
  • Евдокимову инкриминируют преступление по ч.3. ст. 263 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее гибель двух и более лиц). Командир экипажа находится под подпиской о невыезде.
  • Катастрофа произошла 5 мая. По версии следствия, пилот превысил вертикальную и горизонтальную скорость при посадке, самолет несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу, из-за чего разрушилась стойка шасси и был пробит топливный бак, что, в свою очередь, привело к пожару. Погиб 41 человек.

Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб.

В среднем россияне рассчитывают потратить на продукты для новогоднего стола 10 тыс. руб., следует из исследования компании Nielsen.

  • Большинство респондентов для праздничного ужина покупают овощи и фрукты (93%), сыр (89%), свежее мясо, рыбу и птицу (87%), мясные продукты (81%). Среди алкогольных напитков доминируют шампанское и игристые вина (84%), вино (59%) и водка (40%). Самостоятельно готовить новогодний ужин планируют 85% россиян.
  • Новогодний подарок для себя планируют купить 38% опрошенных, при этом потратить на него они готовы более 10 тыс. руб., что почти вдвое больше, чем на подарок для второй половины — 5,9 тыс. руб.
  • Семь из десяти россиян (68%) планируют встретить Новый год в кругу семьи.
Автор: Константин Нагаев
Теги: «Трансконтейнер»
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«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Бизнес
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
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