Что случилось за ночь. Главные новости РБК

«Росатом» получит долю в «Деле» Шишкарева, ФБР увидело угрозу в российских приложениях, единственным обвиняемым по делу о сгоревшем SSJ100 стал пилот, сколько стоит новогодний ужин россиян; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Госкорпорация «Росатом» получит 30% в ООО «УК Дело», головной компании группы Сергея Шишкарева, рассказали РБК два источника, знакомые с ходом переговоров. По словам одного из собеседников, о сделке могут объявить в ближайшие дни.

Сделку организуют в формате допэмиссии «УК Дело», закрыть ее планируется до конца года, в совет директоров компании войдут два представителя «Росатома».

Переговоры начались уже после того, как Шишкарев объявил о планах участвовать в аукционе за «Трансконтейнер», а «Росатом» стал единым инфраструктурным оператором по развитию Северного морского пути (СМП). Это параллельные процессы, к началу обсуждений госкорпорация активно вела работу по созданию логистики под СМП. Самостоятельно выстраивать это направление «долго и дорого», потому вариант с партнерством стал приоритетным, утверждает источник РБК.

Финансировать покупку «Трансконтейнера», контрольный пакет которого «Дело» получило на прошлой неделе, «Росатом» не будет.

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований США рассматривает любое российское приложение как «потенциальную контрразведывательную угрозу». Так в ведомстве ответили на письмо сенатора-демократа Чака Шумера, который пожаловался в ФБР на FaceApp, популярное приложение, с помощью которого можно «состарить» человека на фото.