Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб.

Согласно исследованию Nielsen, для новогоднего стола россияне, в первую очередь, покупают овощи и фрукты, затем сыр, мясо и рыбу, а также мясные продукты. Самым популярным напитком для праздничного ужина стало шампанское

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

На покупку продуктов для новогоднего стола россияне в среднем рассчитывают потратить 10 тыс. руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Nielsen.

Опрос проводили в формате онлайн-интервью, в котором приняли участие большее 1000 человек, а также в виде бесед с покупателями в магазинах и с помощью сопроводительных покупок.

По результатам исследования, большинство россиян (93% респондентов) для праздничного ужина в Новый год покупают овощи и фрукты, сыр (89%), свежее мясо, рыбу и птицу (87%), а также мясные продукты (81%). Согласно исследованию, спрос на эти товары увеличивается за неделю до праздника, а пик продаж выпадает на 24-28 декабря.

Из напитков на Новый год россияне предпочитают закупаться шампанским и игристыми винами — такой вариант ответа выбрали 84% опрошенных (шампанское выбирают 30% из них). Вино на новогоднем столе появится у 59% респондентов, тогда как водку для праздничного застолья купят 40% участников опроса. Лидером безалкогольных напитков стали фруктовые соки (его предпочли 77% россиян). На втором месте газированные напитки — их закупит половина респондентов, а на третьем — минеральная вода (за нее проголосовали 44%).

Как следует из опроса, семь из десяти россиян (68%) планируют отметить Новый год в кругу семьи. Самостоятельно готовить праздничный ужин из них будут 85%, что «неизменно означает оживление спроса на ряд товаров», цитирует агентство результаты исследования.