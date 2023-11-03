Пугачева и Галкин уехали с детьми в Израиль весной 2022 года, вскоре после начала спецоперации на Украине. Последний раз артистка приезжала в Россию в мае. По данным «РИА Новости» и Mash, в этот раз она приехала без мужа

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Россию, сообщают источники «РИА Новости», Baza и Mash.

По словам источника агентства, певица приехала одна, без мужа Максима Галкина (признан иноагентом). Как пишет Mash, Пугачева пересекла границу через КПП в Псковской области, «села в Тойоту и уехала».

Пугачева и Галкин уехали с детьми в Израиль весной 2022 года, вскоре после начала спецоперации на Украине. С тех пор артистка приезжала в Россию дважды: в августе 2022-го и в мае 2023 года. Несколько дней назад, 31 октября она впервые за четыре месяца сделала пост в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России), подписав фото с детьми и мужем — «Живем дальше».

Галкин после отъезда открыто критиковал действия России на Украине. Сама же певица после признания мужа иноагентом попросила внести и ее в этот реестр и заявила, что «солидарна с мужем».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл высказывания юмориста «непристойными», отмечая при этом, что от Пугачевой «не слышал ни одного заявления». «А супруг — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления. Пока я не видел какой-то реакции кого-то из наших компетентных органов, но он сам в заявлениях себя антагонизирует со всеми нами», — говорил представитель Кремля.

После начала войны Израиля и ХАМАС Галкин опроверг слухи об отъезде из страны, добавив при этом, что для них с супругой «важно поддерживать израильтян в тяжелые времена». Он также заявил, что гордится страной, в которой живет, и ее сплоченной нацией. «Если бы я служил в армии Израиля и были хотя бы какие-то основания пойти защищать Израиль — я бы пошел», — подчеркнул тогда Галкин.