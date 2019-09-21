Правозащитники сообщили о психиатрической экспертизе шамана из Якутии

Якутскому шаману Александру Габышеву, отправившемуся пешком в Москву «изгонять Путина», провели психолого-психиатрическую экспертизу. На данный момент согласие Габышева на помещение в психоневрологический стационар было отозвано. Об этом РБК сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

«К сожалению, вчера успели сделать за короткий период его пребывания в диспансере психолого-психиатрическую экспертизу, кроме того, в диспансере были и следователи, которые и инициировали эту экспертизу», — сказал Прянишников.

Он уточнил ТАСС, что эту процедуру провели вопреки сложившейся практике. Результатов экспертизы, по его словам, пока нет. Прянишников отметил, что адвокаты шамана Ольга Тимофеева и Борис Андреев пока не ознакомились со всеми материалами дела, они будут доступны им 23 сентября.

Габышева задержали 19 сентября на одной из федеральных трасс в Бурятии, по которой он двигался в направлении Москвы. Из Бурятии его доставили в Якутск, где поместили в психоневрологический диспансер, как сообщал республиканский минздрав. Через некоторое время его освободили. Против Габышева 12 сентября завели уголовное дело за публичные призывы к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК). Он находился в розыске с 13 по 20 сентября, после чего его доставили к следователю. Суд отпустил шамана под подписку о невыезде.