Власти потребовали уголовной ответственности за дроны над объектами ТЭК

В России могут ввести уголовное наказание для владельцев беспилотников, чьи аппараты пролетели над важными объектами топливно-энергетического комплекса. Новые меры могут вступить в силу к весне 2020 года

Минэнерго предлагает ввести уголовную и административную ответственность за несанкционированные полеты беспилотников над объектами ТЭК. Об этом заявил заместитель министра Андрей Черезов, передает ТАСС.

Черезов объяснил, что это связано с потенциальной угрозой, которой беспилотники могут представлять для энергетической инфраструктуры. «Чтобы люди понимали, что объект находится под охраной, существует запрет. А если они это делают, необходимо принимать меры», — объяснил он необходимость подобного изменения законодательства.

Замминистра энергетики напомнил, что реальность угрозы атак с помощью дронов показали нападения на объекты саудовской национальной нефтекомпании Saudi Aramco, которые повлекли за собой резкое падение нефтедобычи в королевстве.



По словам Черезова, поправки о новых наказаниях могут вступить в силу уже к концу весны 2020 года. «До конца весны следующего года постараемся эти вещи до конца довести. Мы уже подготовили часть методических указаний», — рассказал Черезов.

Уголовная ответственность для владельцам дронов в России в некоторых случаях грозит уже сейчас. Для того, чтобы вести с беспилотника аэрофотосъемку, необходимо получить специальное разрешение. За его нарушение моет грозить уголовная ответственность.