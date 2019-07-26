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Alphabet $1 385 (+10,48%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+12,95%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Путин увеличил штрафы за полеты дронов над запретными зонами

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за полеты дронов на запрещенных территориях. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно новому закону, штраф за нарушение правил использования воздушного пространства составит от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для обычных граждан, от 100 тыс. до 150 тыс. руб. для должностных лиц, от 250 тыс. до 300 тыс. руб. для юридических лиц или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Раньше за такое нарушение предусматривался штраф для граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб., а для должностных лиц в размере от 25 тыс. до 30 тыс. руб.

Правила использования воздушного пространства России запрещают использование воздушного пространства в запретных зонах за исключением ряда случаев. При этом для использования воздушного пространства в иных случаях требуется получить разрешение на полет.

В июле 2017 года Министерство транспорта ввело обязательную регистрацию беспилотных летательных аппаратов весом от 250 г до 30 кг. В документе указывалось, что в заявлении на регистрацию должна содержаться такая информация о беспилотнике, как его наименование, страна-изготовитель, серийный номер, название производителя, год изготовления, максимальная взлетная масса, тип и количество двигателей.

В июле этого года МЧС сообщало, что беспилотники мешали проводить спасательные работы в Иркутской области, где летом произошло наводнение. Уточнялось, что дроны использовали представители СМИ, блогеры и волонтеры, работающие в зоне паводка.

Теги: беспилотники, Штрафы, Владимир Путин
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