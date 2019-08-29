Британские экоактивисты пригрозили заблокировать аэропорт Хитроу дронами

Британские борцы с изменениями климата запустят игрушечных дронов в небо над лондонским аэропортом Хитроу, чтобы сорвать его работу. Об этом сообщает Reuters.

«С 13 сентября мы воспользуемся уязвимостями в системах безопасности Хитроу и запустим игрушечных дронов в запрещенной зоне», — говорится в заявлении группы Heathrow pause. Активисты ожидают, что администрация аэропорта приостановит все полеты, работа Хитроу будет парализована. Таким образом борцы с изменением климата намерены повлиять на правительство, от которого они требуют принять более решительные меры по сокращению выбросов парниковых газов.

В сообщении говорится, что беспилотники не будут летать по траектории полета самолетов и не создадут рисков для безопасности.

Ранее экоактивисты уже угрожали блокировать работу аэропортов в Великобритании. Так, 30 мая группа Extinction Rebellion сообщила о планах с помощью ненасильственных методов прервать работу Хитроу на десять суток в знак протестов против расширения аэропорта. Активисты утверждали, что появление третьей взлетно-посадочной полосы сделало бы аэропорт крупнейшим источников выбросов углекислого газа в стране. Сбоя в работе аэропорта в указанные даты, однако, не произошло.