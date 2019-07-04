МЧС заявило о мешающих работе спасателей дронах в Иркутской области

МЧС заявило о мешающих работе спасателей дронах в Иркутской области

Пилоты вертолетов Ми-8, которые проводят спасательные работы в Иркутской области, сообщают о небезопасном приближении к ним беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении МЧС России по Иркутской области.

Беспилотники создают угрозу воздушному движению, и вертолетам приходится менять маршрут, чтобы избежать столкновений, заявил начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. «Дроны — а мы только в Тулуне насчитали порядка десяти беспилотников, ежедневно поднимающихся в воздух, — представляют серьезную опасность для авиации», — сообщил он.

В сообщении уточняется, что дроны используют представители СМИ, блогеры и волонтеры, работающие в зоне наводнения.

В конце июня из-за обильных осадков в Иркутске начался паводок, в результате которого погиб 21 человек. В зону затопления попали 96 населенных пунктов. Президент России Владимир Путин признал наводнение чрезвычайной ситуацией федерального характера.