В Германии проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

В эксперименте с четырехдневной рабочей неделей в Германии примут участие более 50 компаний, они могут подать заявку с 1 сентября. Тестирование продлится с февраля по август 2024-го, первые итоги ожидаются в мае

Фото: Lisa Ducret / dpa / Global Look Press

В Германии проведут эксперимент по сокращению рабочей недели до четырех дней с сохранением зарплаты, оценивать результат будут консалтинговая компания Intraprenör и ученые из университета Мюнстера. Об этом в Intraprenör рассказали агентству RND.

Ожидается, что в исследовании примут участие более 50 компаний из различных отраслей. С 1 сентября организации могут подавать заявку на участие в эксперименте. С 1 февраля компании-участницы на полгода перейдут на четырехдневную рабочую неделю, при этом зарплаты сотрудников останутся прежними.

Intraprenör поможет компаниям выбрать подходящие модели рабочего времени. Единая модель для всех компаний и сотрудников не предусмотрена.

Первые результаты немецкого пилотного проекта ожидаются в мае. Публикация итогового доклада запланирована на октябрь. Пилотный проект финансируется самими компаниями, а размер взносов зависит от размера компании. Государственное финансирование пока не предусмотрено.

Эксперимент нацелен на то, чтобы узнать, действительно ли сотрудники, работающие четыре дня в неделю вместо пяти, больше довольны своей жизнью и чувствуют себя более здоровыми, реже обращаются к врачам, а производительность при этом остается прежней.

Проект сопровождается некоммерческой организацией 4 Day Week, которая проводила подобные эксперименты в других странах, например в Великобритании.

В России идею о сокращении рабочей недели до четырех дней озвучивал Дмитрий Медведев в 2019 году, когда был премьер-министром.

В феврале прошлого года Совкомбанк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. В апреле этого года он подвел итоги, согласно которым 97% руководителей бизнес-направлений сочли, что такой режим положительно сказался на производительности сотрудников.

В Минтруде не раз подчеркивали, что необходимости в законе о четырехдневной рабочей неделе нет. Глава ведомства Антон Котяков отмечал, что количество рабочих дней может быть отрегулировано в индивидуальном порядке в трудовом договоре.

Согласно результатам июльского опроса сервиса по поиску работы SuperJob, почти половина россиян (49%) поддерживают идею сократить рабочую неделю до четырех дней. Против этого выступили 28% опрошенных. Чаще за четырехдневную неделю выступают россияне младше 34 лет (55% от проголосовавших за сокращенную рабочую неделю), люди с доходом ниже 80 тыс. руб. (52%) и женщины (51%).