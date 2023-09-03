branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 01 сен, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 01 сен, 17:22
В курском городе с АЭС после атаки дрона произошел пожар Политика, 21:13
В Германии проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей Общество, 20:46
Лидер МЮ первым повторил достижение ван Перси в матче с «Арсеналом» Спорт, 20:34
Ограниченно годным разрешили служить в ВСУ по отдельным специальностям Политика, 20:33
ФСИН исключила причастность сотрудника к метанию гранаты в священника Общество, 20:26
В Первоуральске член ПАРНАС умер во время совещания Политика, 20:18
Матч ЦСКА и «Зенита» завершился двумя потасовками на поле Спорт, 19:47
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Пашинян назвал ошибкой зависимость от России в сфере безопасности Политика, 19:42
В Луганске по поручению Путина реконструировали мемориал «Острая могила» Политика, 19:35
«Зенит» в концовке вырвал ничью в матче с ЦСКА Спорт, 19:29
Киев лишил Коломойского гражданства Украины и допустил его выдачу США Политика, 19:28
ЦСКА без Федотова в воротах одержал первую в сезоне победу в КХЛ Спорт, 19:14
Минобороны Украины подало иск к аудиторам из-за яиц Политика, 19:02
Винер заявила об «изживших себя Олимпийских играх с трансгендерами» Спорт, 18:51
Общество ,  
0 

В Германии проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

В Германии протестируют четырехдневную рабочую неделю
В эксперименте с четырехдневной рабочей неделей в Германии примут участие более 50 компаний, они могут подать заявку с 1 сентября. Тестирование продлится с февраля по август 2024-го, первые итоги ожидаются в мае
Фото: Lisa Ducret / dpa / Global Look Press
Фото: Lisa Ducret / dpa / Global Look Press

В Германии проведут эксперимент по сокращению рабочей недели до четырех дней с сохранением зарплаты, оценивать результат будут консалтинговая компания Intraprenör и ученые из университета Мюнстера. Об этом в Intraprenör рассказали агентству RND.

Ожидается, что в исследовании примут участие более 50 компаний из различных отраслей. С 1 сентября организации могут подавать заявку на участие в эксперименте. С 1 февраля компании-участницы на полгода перейдут на четырехдневную рабочую неделю, при этом зарплаты сотрудников останутся прежними.

Intraprenör поможет компаниям выбрать подходящие модели рабочего времени. Единая модель для всех компаний и сотрудников не предусмотрена.

Первые результаты немецкого пилотного проекта ожидаются в мае. Публикация итогового доклада запланирована на октябрь. Пилотный проект финансируется самими компаниями, а размер взносов зависит от размера компании. Государственное финансирование пока не предусмотрено.

Эксперимент нацелен на то, чтобы узнать, действительно ли сотрудники, работающие четыре дня в неделю вместо пяти, больше довольны своей жизнью и чувствуют себя более здоровыми, реже обращаются к врачам, а производительность при этом остается прежней.

Проект сопровождается некоммерческой организацией 4 Day Week, которая проводила подобные эксперименты в других странах, например в Великобритании.

Читайте на РБК Pro
Рост на 21% и более: пять китайских акций с привлекательным апсайдом
Как повысить продуктивность в условиях кризиса — практические советы
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика
Как дефицит графических процессоров повлияет на рост рынка ИИ

В России идею о сокращении рабочей недели до четырех дней озвучивал Дмитрий Медведев в 2019 году, когда был премьер-министром.

В феврале прошлого года Совкомбанк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. В апреле этого года он подвел итоги, согласно которым 97% руководителей бизнес-направлений сочли, что такой режим положительно сказался на производительности сотрудников.

В Минтруде не раз подчеркивали, что необходимости в законе о четырехдневной рабочей неделе нет. Глава ведомства Антон Котяков отмечал, что количество рабочих дней может быть отрегулировано в индивидуальном порядке в трудовом договоре.

Согласно результатам июльского опроса сервиса по поиску работы SuperJob, почти половина россиян (49%) поддерживают идею сократить рабочую неделю до четырех дней. Против этого выступили 28% опрошенных. Чаще за четырехдневную неделю выступают россияне младше 34 лет (55% от проголосовавших за сокращенную рабочую неделю), люди с доходом ниже 80 тыс. руб. (52%) и женщины (51%).

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
четырехдневная рабочая неделя Германия эксперимент
Материалы по теме
Глава Минтруда оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели
Общество
Медведев предложил сохранить зарплаты в случае перехода на четырехдневку
Общество
Совкомбанк оценил результат эксперимента с четырехдневной рабочей неделей
Финансы