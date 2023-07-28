В Минтруде не увидели необходимости в четырехдневной рабочей неделе

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Необходимости законодательно закреплять в России четырехдневную рабочую неделю нет, действующие нормы позволяют работодателям организовывать гибкий график для своих сотрудников. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.

«Действующие нормы законодательства всецело позволяют работодателям организовывать гибкий график работы для своих сотрудников, трех- и четырехдневные рабочие недели, <...>. Поэтому я необходимости в изменении трудового законодательства с четким закреплением четырехдневной рабочей недели не вижу», — заявил Котяков.

Также он напомнил, что работодатели также предоставляют возможность комбинировать дистанционный формат занятости с очным.

С идеей сократить рабочую неделю в России до четырех дней выступал Дмитрий Медведев, когда был главой правительства.

Ранее сервис по поиску работы SuperJob опубликовал результаты опроса, согласно которому почти половина россиян (49%) поддерживают идею сократить рабочую неделю до четырех дней, против выступили 28% опрошенных. Причем чаще всего за четырехдневную неделю выступают лица младше 34 лет (55% от проголосовавших за сокращенную рабочую неделю).

В Минтруде неоднократно говорили, что необходимости закона о четырехдневной рабочей недели нет. В июне Котяков отметил, что количество рабочих дней может быть отрегулировано в индивидуальном порядке в трудовом договоре.