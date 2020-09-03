Замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что перенес коронавирус. Ранее COVID-19 также переболели вице-премьер Юрий Трутнев и глава Минэнерго Александр Новак

Сергей Кириенко (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко переболел коронавирусом. Об этом он сообщил на фестивале «Таврида-Арт».

«Я не вакцинировался. У меня все проще, я перенес уже коронавирус, поэтому антитела у меня остались. Не знаю, правда, идет дискуссия, надолго ли остаются антитела, но это уже жизнь покажет», — сказал Кириенко (цитата по «РИА Новости»).

До этого коронавирусом также переболел вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Положительный тест на COVID-19 он сдал 12 августа, после чего перешел на удаленную работу. Выздоровел Трутнев уже к 31 августа. Перенес коронавирус и глава Минэнерго Александр Новак.

В Минздраве допустили, что человек может повторно заразиться коронавирусом. Однако такие случаи крайне редки, отметил главный инфекционист ведомства Владимир Чуланов. По его словам, человек может снова заразиться, если у него ослаблен иммунитет — из-за этого в организме вырабатывается недостаточное количество антител.