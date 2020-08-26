Госпитализированный в Москве глава Тувы назвал предварительный диагноз

Шолбан Кара-Оол (Фото: gov.tuva.ru)

Главе Республики Тыва Шолбану Кара-оолу поставили предварительный диагноз пневмония. Об этом он сам сообщил на своей странице «ВКонтакте».

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Он находится в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского в Москве. «Мне стало чуть полегче, диагноз пока с настороженностью, пневмония. Остальное врачи лучше определят, за меня не беспокойтесь, спасибо всем», — сказал он.

24 августа Кара-оол сообщил, что вновь заразился коронавирусом. По его словам, в этот раз болезнь протекает иначе. Если в первый раз он испытывал боли в груди, то в этот раз у него сильные головные боли. На следующий день его отправили в Москву для дополнительного обследования. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что у ведомства нет информации, подтверждающей повторное обнаружение коронавирусной инфекции у главы Тувы.