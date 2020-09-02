Глава Центра имени Гамалеи назвал условие для повторного заражения COVID

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 73,86 (+0,27) Инвестиции, 13:05
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 87,74 (-0,42) Инвестиции, 13:05
Новак допустил восстановление спроса на нефть в 2021 году Экономика, 17:12 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 17:03 Кремль заявил, что не получал новых данных ФРГ об отравлении Навального Политика, 17:01 Роспотребнадзор разрешил преподавателям старше 65 лет вести занятия очно Общество, 16:58 ФРГ уведомит посла России о найденных в организме Навального следах яда Общество, 16:56 «Солярис», «Армагеддон», «Контакт» и еще 7 фильмов про космос Стиль, 16:54 Доллар превысил ₽75 после заявления властей ФРГ об отравлении Навального Инвестиции, 16:53 Главу совета директоров «Уфы» наказали за слова о судействе Спорт, 16:52 Google заплатила штраф 1,5 млн руб. за выдачу запрещенного контента Общество, 16:51 Лавров выразил озабоченность задержаниями российских журналистов в Минске Политика, 16:42 Германия заявила о следах схожего с «Новичком» яда в организме Навального Политика, 16:42 Ездит сам и угадывает желания: все о новом Mercedes S-Class W223 Авто, 16:39 Почти половина россиян ошиблись с датой начала Второй мировой войны Общество, 16:35 Десять самых доступных и комфортных электромобилей: фотогалерея Зеленая экономика, 16:30 
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава Центра имени Гамалеи назвал условие для повторного заражения COVID

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Заразиться коронавирусом повторно могут те, кто перенес COVID-19 на ногах, переболев в легкой форме. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».

«Не новость, что люди, которые в легкой форме, используя терминологию гриппозную, на ногах перенесли и бессимптомно, с легкой очень температурой, которая не дает необходимости оставаться дома, у них точно иммунитет не развивается, их надо вакцинировать», — пояснил Гинцбург.

При этом он добавил, что пока не видел никаких научных публикаций о повторном заражении коронавирусом. «Читал в прессе общепопулярной, по радио слышал, но в [научных] журналах не читал», — заметил глава центра.

По его словам, информацию о повторных случаях заражения нужно принимать во внимание, но относиться к ней как подтвержденному факту пока рано.

В США зафиксировали первый случай повторного заражения COVID-19
Общество

В мае Гинцбург говорил, что человек, полностью вылечившийся от COVID-19, не может повторно заболеть коронавирусом.

В июле губернатор Владимирской области Владимир Сипягин рассказал о повторном заражении COVID-19 медика в регионе. Позже пресс-служба администрации области сообщила, что сотрудник медучреждения не заражался коронавирусом повторно. Там пояснили, что сначала он переболел пневмонией, тест на COVID-19 при этом был отрицательным, а во втором случае заболевания он показал положительный результат.

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

Также глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол сообщил о том, что повторно заразился коронавирусом. Затем он рассказал, что по предварительному диагнозу врачи выявили у него пневмонию. Кара-оол при этом не уточнял, какими были результаты его теста на коронавирус.

О подтвержденных случаях повторного заражения COVID-19 также стало известно в США и Гонконге: у 25-летнего пациента из Невады и у 33-летнего мужчины, который до этого переболел коронавирусом четыре с половиной месяца назад. По мнению ученых, повторная инфекция связана с новым вирусом, который врачи нашли после возвращения гражданина Гонконга из Испании.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

В Минздраве указывали, что причиной повторного заражения коронавирусом может стать слабый иммунитет или недостаток антител, нужно учитывать индивидуальные особенности иммунной системы человека. При этом представитель Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов отмечал, что случаи повторного заражения редки.

Теги: коронавирус, заражение
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 сентября
Общество
В Москве коронавирусом заразились еще 625 человек
Общество
В Минздраве назвали причины повторного заражения COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter