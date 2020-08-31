Вице-премьер Трутнев вылечился от COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 73,8 (-0,83) Инвестиции, 14:12
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 87,83 (-0,92) Инвестиции, 14:12
Глава Коми пожаловался Путину на состояние дорог в республике Общество, 16:34 Суд заочно арестовал уехавшего в Берлин совладельца прогоревшего банка Общество, 16:30 Мэра Краснодара госпитализировали с коронавирусом Общество, 16:27 Как школы в разных странах готовятся к началу учебного года. Фоторепортаж Общество, 16:26  Дзюба рассказал об отсутствии извинений в разговоре с Соболевым Спорт, 16:25 Мурашко назвал сроки массовой вакцинации от COVID людей из групп риска Общество, 16:19 Как стало работать белорусское телевидение после забастовки сотрудников Политика, 16:17 В Минске задержали члена президиума координационного совета оппозиции Политика, 16:10 В 11 регионах России иммунитет к COVID-19 составил 20% Общество, 16:01 Зимнюю Универсиаду 2021 года перенесли из-за коронавируса Спорт, 15:51 Мишустин поручил обдумать возврат «дочки» «Роснефти» к добыче на Сахалине Бизнес, 15:48 МСП Банк и Корпорация развития Нижегородской области начнут сотрудничать Пресс-релиз, 15:40 Вице-премьер Трутнев вылечился от COVID-19 Общество, 15:37 Папуасы попросили главу РПЦ приобщить их к православию Стиль, 15:29
Пандемия коронавируса ,  
0 

Вице-премьер Трутнев вылечился от COVID-19

Зампред кабинета министров вновь возвращается на работу в здание правительства после более чем двух недель дистанционной работы
Юрий Трутнев
Юрий Трутнев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выздоровел от COVID-19 и уже вышел на работу. Об этом, как передает ТАСС, сообщил его помощник Тимур Чернышев.

«Перед выходом на работу в здание правительства вице-премьер сделал анализы на наличие коронавирусной инфекции. Результаты трех тестов на COVID-19 отрицательные», — сообщил он.

Положительный тест на коронавирус Трутнев сдал в середине августа. Заражение коронавирусом было диагностировано у вице-премьера перед рабочей поездкой на Дальний Восток главы правительства Михаила Мишустина. Трутнев должен был участвовать в этой поездке.

После заражения Трутнев работал удаленно.

Ранее COVID-19 переболели также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, премьер Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, а также министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. 18 августа стало известно, что COVID-19 заболел глава Минэнерго Александр Новак. К 31 августа он также вылечился и сдал три отрицательных теста на коронавирус. Представитель Минэнерго Ольга Голант рассказывала РБК, что у Новака заболевание протекало без симптомов и он чувствовал себя хорошо.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

По данным оперативного штаба на 31 августа, всего в России коронавирусом заразились более 995 тыс. человек (4,9 тыс. за сутки). 17,1 тыс. человек умерли.

Читайте на РБК Pro
Как экономические потрясения меняют привычные схемы поведения людей Как загадочный стартап намерен создать квантовый компьютер быстрее Google Как подстроиться под новые модели потребления — рекомендации Nielsen Инструменты Lean-менеджмента: кайдзен-сессия
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Юрий Трутнев, коронавирус
Материалы по теме
Повторный тест подтвердил COVID-19 у вице-премьера Трутнева
Общество
Трутнев сдал положительный тест на коронавирус
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter