Вице-премьер Трутнев вылечился от COVID-19

Зампред кабинета министров вновь возвращается на работу в здание правительства после более чем двух недель дистанционной работы

Юрий Трутнев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выздоровел от COVID-19 и уже вышел на работу. Об этом, как передает ТАСС, сообщил его помощник Тимур Чернышев.

«Перед выходом на работу в здание правительства вице-премьер сделал анализы на наличие коронавирусной инфекции. Результаты трех тестов на COVID-19 отрицательные», — сообщил он.

Положительный тест на коронавирус Трутнев сдал в середине августа. Заражение коронавирусом было диагностировано у вице-премьера перед рабочей поездкой на Дальний Восток главы правительства Михаила Мишустина. Трутнев должен был участвовать в этой поездке.

После заражения Трутнев работал удаленно.

Ранее COVID-19 переболели также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, премьер Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, а также министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. 18 августа стало известно, что COVID-19 заболел глава Минэнерго Александр Новак. К 31 августа он также вылечился и сдал три отрицательных теста на коронавирус. Представитель Минэнерго Ольга Голант рассказывала РБК, что у Новака заболевание протекало без симптомов и он чувствовал себя хорошо.