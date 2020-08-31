Глава Минэнерго Александр Новак вылечился от коронавируса

Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр энергетики Александр Новак вышел на работу в офис после того, как переболел коронавирусной инфекцией. Об этом РБК сообщил представитель министерства.

По его словам, у Новака отрицательные результаты трех тестов на COVID-19, он чувствует себя хорошо.

О том, что Новак заболел COVID-19, 18 августа сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он рассказал, что глава Минэнерго прибыл в Благовещенск на заседание правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, но улетел в Москву, не приняв участия в мероприятии.

Позже представитель Минэнерго Ольга Голант рассказала РБК, что у Новака заболевание протекало без симптомов, и он чувствовал себя хорошо. Она также говорила, что из-за болезни министр намеревался работать в удаленном режиме.