Посадка А321 в поле , 24 авг, 19:11
0
Демонтаж самолета А321 в кукурузном поле. Фоторепортаж
24 августа специалисты завершили демонтаж самолета А321 «Уральских авиалиний» рядом с аэропортом Жуковский. Он совершил аварийную посадку в поле 15 августа вскоре после взлета из-за попадания птиц в двигатели. Все находившиеся на борту живы. Сам самолет получил значительные повреждения, и его решили утилизировать. Как проходил демонтаж судна — в фоторепортаже РБК
Пассажирский А321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле 15 августа через несколько минут после вылета из Жуковского. В его двигатели попали птицы, и они заглохли
На борту находились более 200 пассажиров, травмы получили несколько десятков человек, в их числе второй пилот. Все выжили. Пилотам присвоили звание Героев России
Всех пострадавших выписали из больницы к 20 августа
Само судно получило значительные повреждения, и его признали непригодным к дальнейшим полетам
Специалисты начали разбирать самолет 18 августа
Сначала были слито все топливо и убрали внутреннее оборудование и кресла. Затем его начали разрезать гидравлическими ножницами
Также из самолета удалили все ценные блоки и двигатели. Его решили вывозить из поля по частям
Части самолета утилизируют, их не планируют эксплуатировать в дальнейшем
В компании «Уральские авиалинии» также пояснили, что части самолета не могут использоваться в качестве музейных экспонатов, так как самолет был в лизинге и остается под таможенным контролем
Промежуточный отчет о расследовании обстоятельств аварийной посадки самолета в поле будет готов в течение месяца.