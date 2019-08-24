Демонтаж самолета А321 в кукурузном поле. Фоторепортаж

Пассажирский А321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле 15 августа через несколько минут после вылета из Жуковского. В его двигатели попали птицы, и они заглохли

На борту находились более 200 пассажиров, травмы получили несколько десятков человек, в их числе второй пилот. Все выжили. Пилотам присвоили звание Героев России

Всех пострадавших выписали из больницы к 20 августа

Само судно получило значительные повреждения, и его признали непригодным к дальнейшим полетам

Сначала были слито все топливо и убрали внутреннее оборудование и кресла. Затем его начали разрезать гидравлическими ножницами

Также из самолета удалили все ценные блоки и двигатели. Его решили вывозить из поля по частям

Части самолета утилизируют, их не планируют эксплуатировать в дальнейшем

В компании «Уральские авиалинии» также пояснили, что части самолета не могут использоваться в качестве музейных экспонатов, так как самолет был в лизинге и остается под таможенным контролем