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Посадка А321 в поле ,  
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Демонтаж самолета А321 в кукурузном поле. Фоторепортаж
24 августа специалисты завершили демонтаж самолета А321 «Уральских авиалиний» рядом с аэропортом Жуковский. Он совершил аварийную посадку в поле 15 августа вскоре после взлета из-за попадания птиц в двигатели. Все находившиеся на борту живы. Сам самолет получил значительные повреждения, и его решили утилизировать. Как проходил демонтаж судна — в фоторепортаже РБК
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Пассажирский А321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле 15 августа через несколько минут после вылета из Жуковского. В его двигатели попали птицы, и они заглохли
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
На борту находились более 200 пассажиров, травмы получили несколько десятков человек, в их числе второй пилот. Все выжили. Пилотам присвоили звание Героев России
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Всех пострадавших выписали из больницы к 20 августа
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Само судно получило значительные повреждения, и его признали непригодным к дальнейшим полетам
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Специалисты начали разбирать самолет 18 августа
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Сначала были слито все топливо и убрали внутреннее оборудование и кресла. Затем его начали разрезать гидравлическими ножницами
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Также из самолета удалили все ценные блоки и двигатели. Его решили вывозить из поля по частям
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Части самолета утилизируют, их не планируют эксплуатировать в дальнейшем
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
В компании «Уральские авиалинии» также пояснили, что части самолета не могут использоваться в качестве музейных экспонатов, так как самолет был в лизинге и остается под таможенным контролем
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Промежуточный отчет о расследовании обстоятельств аварийной посадки самолета в поле будет готов в течение месяца.
Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, А321, «Уральские авиалинии», Аэропорт Жуковский
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Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321
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