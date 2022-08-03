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Мост в Херсоне отремонтирует компания — строитель Крымского моста

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Частично разрушенный Антоновский мост в Херсоне отремонтируют специалисты компании, которая строила Крымский мост. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин на встрече с журналистами в Херсоне, передает «РИА Новости Крым».

По его словам, сам мост был спроектирован во времена СССР и информация о проекте сохранилась. «Мы нашли и базу, и людей, кто в этом разбирается. Мы прислали лучшую мостостроительную компанию в стране, которая строила самое большое количество мостов — и самых сложных. Это та же компания, что строила наш Крымский мост», — сказал Хуснуллин.

Антоновский мост — единственный в Херсоне автомобильный мост через Днепр. Он соединяет административный центр региона с городом Алёшки. Общая протяженность моста — около 1,4 км, ширина — 25 м.

Генеральным подрядчиком строительства Крымского моста выступала компания «Стройгазмонтаж», которая на тот момент принадлежала Аркадию Ротенбергу. «Стройгазмонтаж» в 2015 году учредил специальную «дочку» для строительства моста — «СГМ-Мост». В июне 2019-го Ротенберг стал ее прямым владельцем.

В конце того же года Ротенберг закрыл сделку по продаже «Стройгазмонтажа», его новым покупателем источники РБК называли «Газстройпром» — единого подрядчика «Газпрома». Позднее «Газстройпром» произвел консолидацию строительных активов ПАО «Газпром», куда вошли «Стройгазмонтаж», «Стройгазконсалтинг» (СГК), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизация».

«Ни «СГМ-Мост», ни другие структуры Аркадия Ротенберга не планируют участвовать и не получали приглашения участвовать в этом проекте», — сказал РБК представитель бизнесмена. РБК направил запрос представителю Хуснуллина.

19 июля замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсона Кирилл Стремоусов сообщил, что Антоновский мост был поврежден в результате удара украинских военных из американских ракетных систем HIMARS. 20 июля мост снова подвергся обстрелу ВСУ, пророссийские власти региона закрыли его для большегрузного транспорта. Спустя неделю мост полностью закрыли для транспорта из-за новой атаки ВСУ.

3 августа глава ВГА Херсона Александр Кобец сообщил, что часть полос Антоновского моста в Херсоне восстановлена. Он уточнил, что для перевозки населения и товаров через Днепр организованы паромные переправы и дополнительные рейсы катеров.

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