Ротенберг стал прямым владельцем ключевой компании проекта моста в Крым

Ротенберг стал прямым владельцем ключевой компании проекта моста в Крым

До этого компания «СГМ-Мост» находилась на балансе холдинга «Стройгазмонтаж»

Председатель совета директоров «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ООО «СГМ-Мост», свидетельствуют данные СПАРК.

Ранее 99,9% «СГМ-Мост» принадлежало ООО «Стройгазмонтаж», 0,1% — ООО «ССК Газрегион». Компания была учреждена для проектирования и строительства Крымского моста в 2015 году.

В апреле прошлого года Ротенберг выкупил у НПФ «Благосостояние» компанию «Мостотрест» — субподрядчика строительства Крымского моста с портфелем заказов в 365,5 млрд руб. Ротенберг говорил, что покупка «Мостотреста» поможет нарастить компетенции в строительном бизнесе. Он пояснил, что за время строительства Крымского моста компания приобрела ряд новых компетенций, освоила новые технологии и стала еще востребованнее.

Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту было открыто 16 мая прошлого года, грузовикам разрешили проезд 1 октября. Железнодорожную часть моста откроют до конца 2019 года.