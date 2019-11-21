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Покупателем «Стройгазмонтажа» Ротенберга оказалась неизвестная компания
Аркадий Ротенберг продал крупнейшего подрядчика «Газпрома» компании, зарегистрированной за несколько месяцев до сделки. Ее учредитель не известен на рынке и не связан с «Газпромом», чья «дочка» должна была выкупить подрядчика

Единственным владельцем крупнейшего подрядчика «Газпрома» — компании «Стройгазмонтаж», которую бизнесмен Аркадий Ротенберг продал 7 ноября, стало непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг». Такие данные 21 ноября были опубликованы в ЕГРЮЛ. Первым на это обратил внимание «Интерфакс».

Компания «Стройинвестхолдинг» была зарегистрирована 3 июля 2019 года в Сити на Пресненской набережной, в «Башне Федерация». Единственный учредитель — Ольга Викторовна Сафонова. Формально, по данным СПАРК, она никак не связана с «Газпромом», чья «дочка» «Газстройпром», по словам источников РБК, должна была выкупить подрядчика.

Сафонова — учредитель еще десяти компаний, в основном в Иркутской, а также Тюменской и Самарской областях, девять из них уже прекратили свое существование, последняя находится в процессе ликвидации.

Представитель Ротенберга отказался от комментариев. Представитель «Газпрома» пока не ответил на запрос РБК.

Ротенберг закрыл сделку по продаже «Стройгазмонтажа» в начале ноября. Покупателем источники РБК называли «Газстройпром» — нового единого подрядчика «Газпрома», где у монополии 49%, а остальное — у структур Газпромбанка и физических лиц. По словам одного из собеседников РБК, сумма сделки составила около 75 млрд руб., но представитель «Газпрома» это не комментировал.

Аркадий Ротенберг создал «Стройгазмонтаж» (СГМ) в 2008 году. Тогда он за 8,3 млрд руб. купил у «Газпрома» пять строительных «дочек» вместе с контрактами: «Ленгазспецстрой», «Волгограднефтемаш», «Спецгазремстрой», «Краснодаргазстрой» и «Волгогаз». Их суммарный оборот в 2007 году составлял 43,5 млрд руб. «Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб. С конца 2014 года Ротенберг стал владельцем 100% «Стройгазмонтажа» напрямую (а до этого владел через кипрские компании). Вместе со «Стройгазконсалтингом» Зияда Манасира и «Стройтранснефтегазом» Геннадия Тимченко и его партнеров компании образовали так называемую большую тройку подрядчиков.

Пять лет назад в интервью «Интерфаксу» Ротенберг назвал «Стройгазмонтаж» своим детищем. «Мы купили несколько предприятий, которые лежали на боку, и сделали компанию, которая стала одним из лидеров на рынке нефтегазового строительства. Внедрили новые технологии, укрепили кадры, поменяли систему контроля и отчетности. Сейчас СГМ работает как часы, мы гордимся этим», — объяснял бизнесмен. Инвестиции в СГМ и другие бизнесы с 2009 года составили более 55 млрд руб., добавлял он. Якорным заказчиком «Стройгазмонтажа» все эти годы оставался «Газпром», но компания получала и другие крупные подряды.

За 2014–2018 годы выручка «Стройгазмонтажа» составила 1,5 трлн руб., а сумма выплаченных дивидендов — 77 млрд руб., следует из данных базы СПАРК. Ротенберг планирует направить средства от продажи «Стройгазмонтажа» на инвестиции в России, говорил РБК его представитель, но детали не уточнял.

Автор: Алина Фадеева
Теги: Ротенберг, «Стройгазмонтаж», «Газпром»
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