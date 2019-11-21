Покупателем «Стройгазмонтажа» Ротенберга оказалась неизвестная компания

Аркадий Ротенберг продал крупнейшего подрядчика «Газпрома» компании, зарегистрированной за несколько месяцев до сделки. Ее учредитель не известен на рынке и не связан с «Газпромом», чья «дочка» должна была выкупить подрядчика

Единственным владельцем крупнейшего подрядчика «Газпрома» — компании «Стройгазмонтаж», которую бизнесмен Аркадий Ротенберг продал 7 ноября, стало непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг». Такие данные 21 ноября были опубликованы в ЕГРЮЛ. Первым на это обратил внимание «Интерфакс».

Компания «Стройинвестхолдинг» была зарегистрирована 3 июля 2019 года в Сити на Пресненской набережной, в «Башне Федерация». Единственный учредитель — Ольга Викторовна Сафонова. Формально, по данным СПАРК, она никак не связана с «Газпромом», чья «дочка» «Газстройпром», по словам источников РБК, должна была выкупить подрядчика.

Сафонова — учредитель еще десяти компаний, в основном в Иркутской, а также Тюменской и Самарской областях, девять из них уже прекратили свое существование, последняя находится в процессе ликвидации.

Представитель Ротенберга отказался от комментариев. Представитель «Газпрома» пока не ответил на запрос РБК.

Ротенберг закрыл сделку по продаже «Стройгазмонтажа» в начале ноября. Покупателем источники РБК называли «Газстройпром» — нового единого подрядчика «Газпрома», где у монополии 49%, а остальное — у структур Газпромбанка и физических лиц. По словам одного из собеседников РБК, сумма сделки составила около 75 млрд руб., но представитель «Газпрома» это не комментировал.