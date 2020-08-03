Аналитики назвали «первые в очереди» за вакцинами от COVID страны

По данным компании Airfinity, США, Великобритания, Япония и ЕС обеспечили себе доступ к 1,3 млрд доз потенциальных вакцин. Аналитики считают, что менее обеспеченные страны окажутся «последними в очереди»

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

США, Великобритания, Япония и страны Евросоюза договорились о поставках более 1,3 млрд доз потенциальных вакцин от коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные лондонской аналитической компании Airfinity.

США и Британия подписали соглашения о поставках с компаниями Sanofi и GlaxoSmithKline Plc, а Япония — с Pfizer. Как отмечает Bloomberg, страны ЕС также «проявляют агрессию» при закупках, хотя еще не доказано, что вакцины окажутся действенными.

По данным аналитиков, с учетом возможности увеличения поставок и еще не закрытых сделок, число доз, которые обеспечили себе эти страны, может вырасти на 1,5 млрд. В связи с этим они опасаются, что остальные государства останутся «последними в очереди» за вакцинами.

Международные организации и ряд стран обещают, что вакцины будут доступны для всех, но «доз вряд ли хватит в мире с населением в 7,8 млрд человек», пишет Bloomberg. Менее обеспеченные государства опасаются повторения ситуации, которая произошла в 2009 году во время пандемии свиного гриппа, когда богатые страны монополизировали поставки, сообщает агентство.