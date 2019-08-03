Правозащитники сообщили о 828 задержанных на акции в Москве

Правозащитники сообщили о 828 задержанных на акции в Москве

В ходе несогласованной акции в Москве были задержаны 825 человек, сообщили правозащитники. Последние опубликованные данные МВД — «около 600 задержанных»

Фото: Владимир Дергачев / РБК

Правозащитный портал «ОВД-Инфо» сообщает об увеличении числа задержанных полицией на несогласованной акции оппозиции в Москве. По данным на 21.10 задержаны 828 человек, пишет «ОВД-Инфо» в Twitter.

По данным полиции на 17.50, в ходе акции задержали «около 600 человек». Численность участников в ГУ МВД Москвы оценили в 1,5 тыс. человек.

Акция «Вернем себе право на выборы», которая прошла в Москве 3 августа, была посвящена поддержке кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых Мосгоризбирком отказался допустить на выборы из-за нарушений при сборе подписей. Более десяти независимых кандидатов получили отказ, после чего решили добиваться пересмотра этого решения.

Мероприятие 3 августа не было согласовано столичными властями и сопровождалось массовыми задержаниями. Еще до начала акции задержали юриста ФБК Любовь Соболь, которую также отказались допустить к выборам. Вечером 3 августа стало известно, что ее оштрафовали на 300 тыс. руб. за повторное нарушение правил проведения митинга.