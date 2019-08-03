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Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
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Мэрия сообщила о 90 тыс. человек на фестивале в день акции в Москве

Фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького (проходит 3–4 августа) посетили 90 тыс. человек, сообщается на сайте организатора мероприятия — мэрии Москвы.

«Они [посетители] съели свыше 12,5 тыс. порций шашлыка», — уточняется в публикации. В мэрии также отметили, что на мероприятии со свободным входом выступают отечественные рок-музыканты.

Мэрия анонсировала фестиваль 31 июля, через несколько дней после несогласованной акции в Москве в поддержку независимых кандидатов на выборы в городскую Думу, где были задержаны более тысячи человек. Анонс был сделан на фоне того, как оппозиционеры призывали выходить 3 августа на еще один аналогичный митинг, не согласованный с властями.

При этом несколько музыкантов (группы «Браво» и Tequilajazzz), которые были заявлены участниками фестиваля, сообщили, что не будут выступать. Фронтмен «Браво» Евгений Хавтан говорил «Дождю», что организаторы поставили его группу на афиши без согласования. Кроме того, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев отказался принимать участие в фестивале «по этическим причинам».

Теги: мэрия Москвы, Фестиваль, несанкционированная акция
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Кортнев отказался от участия в организованном мэрией фестивале 3 августа
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