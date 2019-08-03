Нескольких журналистов задержали на акции в центре Москвы

На несогласованной акции в Москве полиция задержала несколько журналистов, сообщает правозащитный портал «ОВД-Инфо». О том, что полиция задерживает сотрудников СМИ, сообщил ТАСС глава Союза журналистов Владимир Соловьев.

«Сейчас можно сказать, что задержаны были восемь или даже десять наших коллег и почти все сразу отпущены», — сказал он.

Задержали журналиста телеканала «Дождь» Владимира Роменского. Как сообщает «Дождь», у него во время задержания с шеи сорвали пресс-карту и редакционное задание.

По данным «ОВД-Инфо», среди задержанных также журналист издания «Сноб» Никита Павлюк-Павлюченко, журналист Кирилл Атаниязов и журналистка Наталья Панферова, а также журналист и фотограф Антон Белицкий. О своем задержании «Новой газете» из автозака сообщил журналист и политолог Аркадий Дубнов.

Была задержана полицией и корреспондент газеты «Ведомости» Елена Вавина, сообщила газета. Ее задержали, когда она делала фотографии, и поместили в автозак. Сотрудники правоохранительных органов заявили ей, что редакционное задание и удостоверение журналиста, которые она им предъявила, не соответствуют установленному образцу. Позднее издание сообщило, что Вавину отпустили из ОВД. Ее документы проверили и не стали составлять протокол о правонарушении.