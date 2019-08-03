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«Ногу свело!» отказалась от участия в столичном фестивале в день акции

Группа «Ногу свело!» не будет выступать на организованном московской мэрией фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького. Об этом лидер коллектива Максим Покровский написал на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B0s_9i6Des6/

Он пояснил, что группа не считает возможным участвовать в развлекательных мероприятиях в «накаленной обстановке» в обществе. «Музыка должна объединять людей, а не разъединять их», — отметил Покровский. Пост проиллюстрирован фотографией с надписью «#допускай» — такой лозунг используют участники акций протеста в Москве.

Мэрия анонсировала фестиваль 31 июля, через несколько дней после несогласованного митинга в Москве в поддержку независимых кандидатов на выборы в городскую Думу, где были задержаны более тысячи человек. Анонс был сделан на фоне того, как оппозиционеры призывали выходить 3 августа на еще один аналогичный митинг, не согласованный с властями. По подсчетам мэрии, фестиваль посетили 90 тыс. человек.

При этом сразу несколько музыкантов, которые были заявлены участниками фестиваля, отказались выступать. Речь, в частности, идет о группах «Браво», Tequilajazzz и «Несчастный случай».

Теги: Фестиваль, мэрия Москвы, музыкант
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