Общество , 02 апр, 15:24
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Очередь мигрантов в Петербурге за продлением разрешений. Фоторепортаж
Несмотря на правила самоизоляции, сотни мигрантов несколько дней дежурят в очереди у Единого центра документов в Санкт-Петербурге, чтобы продлить документы и остаться в России. Городские власти обещали не привлекать их за нарушения миграционного режима в случае возможных задержаний в период карантина
Мигранты у Единого миграционного центра в Санкт-Петербурге, куда они пришли, чтобы продлить сроки пребывания в России
В Санкт-Петербурге действует режим самоизоляции, но очередь не заканчивается уже несколько дней
Городские власти обещали не наказывать нарушителей миграционного режима в период карантина
На территорию центра пускают по 20-30 человек
Некоторые приходят к миграционному центру за несколько часов до открытия
На месте дежурит полиция.