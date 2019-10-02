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В России сократился трудовой стаж для получения гражданства специалистами

Закон, сокращающий необходимый трудовой стаж для получения гражданства России высококвалифицированными специалистами, вступил в силу.

Документ президент России Владимир Путин подписал 3 июля. Согласно закону, необходимый срок стажа сократился с трех до одного года. Закон касается иностранцев, занимающих должности или работающих по профессиям, которые включены в специальный перечень.

До этого иностранные квалифицированные специалисты могли обратиться с заявлением о получении российского гражданства без соблюдения условия о сроке проживания, работая в России не менее трех лет по профессии, включенной в список.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее пояснял, что речь идет о различных специальностях, в том числе врачах, фармацевтах, математиках, инженерах и специалистах по защите информации. России сокращение срока трудовой деятельности даст дополнительные возможности по привлечению профессионалов, говорил он.

Теги: гражданство, специалисты, российское гражданство
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