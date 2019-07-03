ТАСС опубликовал фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки

На двух фотографиях — подлодка «Оренбург», носитель атомной глубоководной станции проекта 10831, которая, как сообщал ранее источник РБК, называется «Лошарик». Рядом с ней — спасательный буксир Северного флота

Спасательный буксир Северного флота и АПЛ спецназначения проекта 09786 «Оренбург» (слева направо) (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Агентство ТАСС опубликовало две фотографии подводной лодки «Оренбург» на базе Северного флота в Североморске в Мурманской области.

Рядом с подлодкой стоит небольшое судно. Как следует из подписи к фотографиям, это спасательный буксир Северного флота, а сама подлодка — атомная подводная лодка спецназначения проекта 09786 «Оренбург», носитель глубоководной станции проекта 10831.

Обе фотографии были сделаны в среду, 3 июля.

Ранее Минобороны сообщало, что в настоящее время в Североморске находится научно-исследовательский глубоководный аппарат, на котором 1 июля произошел пожар, когда аппарат и его носитель находились в водах Баренцева моря. Жертвами пожара стали 14 военнослужащих. Часть экипажа удалось спасти, однако в Минобороны не уточнили, сколько именно людей выжили.