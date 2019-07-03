ТАСС опубликовал фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,33 +0,01 EUR Бирж. 71,43 +0,01 Brent 62,99 +0,33% USD Нал. 63,95 62,97 EUR Нал. 72,18 70,86 USD ЦБ 63,50 +0,27 EUR ЦБ 71,60 +0,20 EUR/USD 1,1279 -0,0007 BTC/USD Бирж. 11 237,51 +387,51 IMOEX 2 823,95 +0,50% RTSI 1 401,52 +0,23% DJIA 26 966,00 +0,67% Nasdaq 8 170,23 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
МТС ₽324 (+14,51%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽67 (+5,79%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Татнефть ₽856,57 (+11,33%) прогноз Атон к 10.06.20
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
МТС ₽324 (+14,51%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽67 (+5,79%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Татнефть ₽856,57 (+11,33%) прогноз Атон к 10.06.20
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 63,5 (+0,27) Quote, 13:16
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 71,6 (+0,2) Quote, 13:16
Минфин предложил увеличить компенсации нефтяникам за бензин Бизнес, 22:00 Вероника Кудерметова проиграла во втором круге Уимблдона Спорт, 21:58 На аукционе в Цюрихе картину продали по цене в 1000 раз выше изначальной Общество, 21:44 Медведев принял отставку главы Рослесхоза Общество, 21:37 «Спартак» одержал крупную победу в товарищеском матче Спорт, 21:30 В Турции задержали заподозренных в связях с ИГ двух россиянок с детьми Общество, 21:20 Как правильно фотографировать в темноте РБК Стиль и HUAWEI, 21:14 ЦСКА проиграл третий матч подряд на Кубке «Матч Премьер» Спорт, 21:06 Организаторы сообщили о переносе марша в поддержку сестер Хачатурян Общество, 21:05 Путин отдал церкви право на организацию паломнических туров Общество, 21:02 В Кремле назвали темы переговоров Путина и папы римского Франциска Политика, 20:51 ТАСС опубликовал фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки Общество, 20:48 СМИ сообщили об интересе «Зенита» к футболисту «Уфы» Спорт, 20:32 Что нужно знать о функциональных напитках РБК и Philips, 20:16
Гибель подводников ,  
0 
ТАСС опубликовал фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки
На двух фотографиях — подлодка «Оренбург», носитель атомной глубоководной станции проекта 10831, которая, как сообщал ранее источник РБК, называется «Лошарик». Рядом с ней — спасательный буксир Северного флота
Спасательный буксир Северного флота и АПЛ спецназначения проекта 09786 «Оренбург» (слева направо) (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Агентство ТАСС опубликовало две фотографии подводной лодки «Оренбург» на базе Северного флота в Североморске в Мурманской области.

Рядом с подлодкой стоит небольшое судно. Как следует из подписи к фотографиям, это спасательный буксир Северного флота, а сама подлодка — атомная подводная лодка спецназначения проекта 09786 «Оренбург», носитель глубоководной станции проекта 10831.

Обе фотографии были сделаны в среду, 3 июля.

Общество
Гибель 14 подводников ВМФ России. Главное

Ранее Минобороны сообщало, что в настоящее время в Североморске находится научно-исследовательский глубоководный аппарат, на котором 1 июля произошел пожар, когда аппарат и его носитель находились в водах Баренцева моря. Жертвами пожара стали 14 военнослужащих. Часть экипажа удалось спасти, однако в Минобороны не уточнили, сколько именно людей выжили.

Фотогалерея 
Крупные аварии на советских и российских подводных лодках. Фотогалерея

Название и тип аппарата власти не раскрывают, в Кремле данные об аппарате назвали секретными. Однако, по данным источника РБК, речь идет о спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, известной как «Лошарик».

Общество
Военные США показали Losharik в докладе 2016 года

По данным портала «Военное обозрение», «Лошарик» может погружаться под воду на 6 тыс. м. Он крепится снизу к носителю, которым, в свою очередь, является специально переделанная для этих целей атомная стратегическая подлодка проекта 667БДР «Кальмар» К-129. Эта подлодка, уточняет портал, числится в составе российского Северного флота и носит обозначение БС-136 «Оренбург».

Автор: Анна Трунина
Теги: Баренцево море, атомная подводная лодка, Пожар, авария, погибшие военные
Материалы по теме
Минобороны обнародовало имена 14 погибших подводников
Общество
Минобороны впервые назвало имя погибшего на подводном аппарате
Общество
Причиной ЧП на подводном аппарате Минобороны стал проблемный аккумулятор
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter