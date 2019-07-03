Военные США показали Losharik в докладе 2016 года

Аппарат Losharik упоминается в докладе, подготовленном вооруженными силами США. В презентации говорилось о технологиях и процессах, которые представляют интерес для американских военных

Фото: ndiastorage.blob.core.usgovcloudapi.net

Упоминание подводного аппарата «Лошарик» содержится в докладе, подготовленном в 2016 году главный инженером научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны США (NORAD) и северного командования ВС США (USNORTHCOM) Робом Брюннером. Документ находится в открытом доступе (.pdf), первым на него обратило внимание издание The Drive. В презентации перечислены направления, представляющие интерес для вооруженных сил США в 2018–2022 годах.

Среди этих направлений — наблюдение за происходящим под поверхностью моря. В презентации сказано, что научно-техническое подразделение занято разработкой средств, которые позволят улучшить способность обнаруживать объекты в море. На этом слайде есть два изображения, первое — Losharik SSAN (аббревиатура для обозначения атомных подлодок).

«Обнаружение/отслеживание «темных» целей», — сказано на подписи к изображению «Лошарика».

Министерство обороны России 2 июля объявило, что днем ранее при пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 человек. В ведомстве отметили, что этот аппарат занимался изучением рельефа морского дна. Источник РБК в силовых структурах сообщил, что ЧП произошло на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки проекта 10831, известной также как «Лошарик».