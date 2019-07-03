В войсковой части 45707 сообщили о проверке после гибели подводников

В войсковой части 45707 сообщили о проверке после гибели подводников

В войсковой части с этим номером служили 14 погибших в Баренцевом море подводников, сообщал ранее «Коммерсантъ». Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что погибшие были закреплены за местной частью

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В войсковой части 45707 РБК по телефону сообщили, что проводится проверка. Уточнить, какое ведомство проверяет часть, собеседник РБК отказался.

Источник РБК, знакомый с ходом расследования причин происшествия, подтвердил, что в войсковой части идет проверка, и сообщил, что ее осуществляют сотрудники военной контрразведки. «Также в части работают военные следователи», — рассказал собеседник РБК.

По данным СПАРК, войсковая часть зарегистрирована в Петергофе, на Константинопольской улице. Основной вид ее деятельности — предоставление госуслуг обществу, говорится в базе данных. Командир войсковой части — Александр Опарин, отмечено также в СПАРК.

«Большинство военнослужащих расквартированы в Санкт-Петербурге», — отметил собеседник РБК, знакомый с ходом расследования.