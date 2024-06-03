В Минсельхозе не исключили введение ЧС из-за заморозков до конца недели
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) может быть введен в России до конца недели, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, передает «Интерфакс».
«ЧС ожидаем ввести до конца недели. Мы обращение в МЧС уже подали. Соответственно, ожидаем комиссию. Очень надеемся, что до конца недели этот вопрос будет решен», — сказала она.
По ее словам, ведомство и дальше будет работать со страховыми компаниями, чтобы все российские сельхозпроизводители получили выплаты.
Лут сказала, что от аномальных майских заморозков в 2024 году погибли посевы более чем на 1 млн га, а повреждены на 600 тыс. га. По ее информации, есть случаи гибели и плодовых насаждений.
Сейчас режим ЧС из-за майских заморозков введен в десяти регионах России. Среди них — Воронежская, Ростовская, Тамбовская, Липецкая и Волгоградская области. 27 мая глава Минсельхоза анонсировала федеральный режим ЧС в связи с этой ситуацией.
Согласно закону от июля 2011 года, господдержка оказывается при страховании рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры в том числе в результате ЧС природного характера. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС устанавливает утрату урожая.
С начала мая в центральных регионах России наблюдается аномальная погода. Заморозки привели к гибели сельскохозяйственных культур. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснял, что аномально холодная погода в мае возникла из-за столкновения циклона и антициклона.
Вице-президент Национального союза производителей плодов и овощей Виталий Храмушин заявил, что российские садоводы потеряли более половины будущего урожая из-за аномальных заморозков. По его словам, точнее оценить потери можно будет через месяц-полтора.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев говорил, что в регионе пострадали 266 тыс. га посевов. Из них в основном озимая пшеница, яровой и озимый ячмень, сахарная свекла и подсолнечник.
В середине мая ростовский губернатор Василий Голубев говорил, что заморозки затронули посевы на площади более чем 140 тыс. га при посевной площади в регионе 4,9 млн га. Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что «не все так плохо с зерновыми из-за заморозков, как казалось изначально»: потери урожая составили 5%.
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