Садоводы из-за сильных заморозков потеряли более половины будущего урожая

По данным Национального плодоовощного союза, часть хозяйств потеряли до 90% планируемого урожая. В некоторых из них погиб не только урожай, но и деревья

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские садоводы потеряли более половины будущего урожая из-за аномальных заморозков в мае, сообщило издание «Агроэксперт» со ссылкой на вице-президента Национального союза производителей плодов и овощей Виталия Храмушина.

«Про размер ущерба пока говорить рано: Минсельхоз и мы сами сейчас собираем информацию по регионам. Оценки разные: те хозяйства, которые к нам обращались, предварительно говорят о 70–90% потерь планируемого урожая», — отметил Храмушин. Он добавил, что точнее оценить потери можно будет через один-полтора месяца.

По словам Храмушина, потери измеряются не только урожаем: есть хозяйства, в которых не только вымерзли завязи, но и пострадали сами деревья. А это, уточнил вице-президент союза, приведет к дополнительным тратам, поскольку плодоносить деревья начинают в среднем через три-пять лет после посадки.

Плодоовощной союз попросил Минсельхоз поддержать садоводческие хозяйства из-за риска банкротства. В обращении за подписью Храмушина утверждается, что аграрии столкнулись с гибелью будущего урожая: у ООО «Агроном-сад» в Липецкой области, по предварительным данным, погибло порядка 75% урожая яблок, у ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» — до 85% урожая, у белгородских ООО «Белгородские яблоки» и ООО «Владимировский сад» — 100% урожая яблок.

Ситуация, говорится в обращении, усугубляется высокой нагрузкой в виде ежемесячных платежей по инвестиционным и краткосрочным кредитам и договорам лизинга, поставившей ряд сельхозтоваропроизводителей на грань банкротства.

Союз попросил на год отсрочить уплату страховых взносов компаниями, чей планируемый урожай в результате заморозков сократился на 50% и более.

27 мая министр сельского хозяйства России Оксана Лут сообщила, что в стране введут режим ЧС федерального значения из-за ущерба, нанесенному урожаю заморозками. По ее словам, погибли посевы на 830 тыс. га земли, что составляет 1% от посевных площадей. Лут уточнила, что компенсировать потери Минсельхоз попросит правительство.

Согласно Федеральному закону от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ, оказание государственной поддержки осуществляется при страховании рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры в том числе в результате чрезвычайной ситуации природного характера. Утрата урожая устанавливается комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Аномально холодная погода наблюдается в Центральной России с начала мая. Заморозки привели к гибели сельскохозяйственных культур. В ряде регионов из-за этого уже вводили режим ЧС. Среди них — Воронежская, Ростовская, Тамбовская, Липецкая и Волгоградская области.